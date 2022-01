Los casos positivos de coronavirus siguen aumentando en LaLiga y en la última conferencia de prensa, el técnico del Barcelona, Xavi Hernández pidió a las autoridades que el encuentro ante el Mallorca programado para el 2 de enero, sea suspendido.

“No sé los motivos por los que se juega. Estamos para acatar normas, pero hay 18 bajas, 11 por Covid. Es un partido descafeinado, es una situación límite, para el Mallorca y para nosotros. Puede haber más bajas, ahora estamos haciendo más tests. No lo entiendo. No entiendo que no se aplace”, dijo el DT del Barcelona en conferencia de prensa.

Sin embargo, desde el Real Madrid, la posición del técnico Carlo Ancelotti es diferente: “Es un tema complicado y respeto la opinión de todos. Hay muchos equipos afectados y nosotros lo estuvimos ante el Athletic, pero hay un protocolo y lo que hay que hacer es respetarlo”.

“Antes de tomar una decisión como suspender un partido o una jornada habría que cambiar el protocolo, pero si se mantiene igual hay que jugar los partidos. Es lo justo. Esta pandemia está bajo control. No soy doctor, pero escucho a muchos científicos y creo que tenemos que seguir jugando”, agregó el preparador físico Antonio Pintus.

Premier se complica

La Premier League es una de las competencias europeas que más partidos suspendió por el aumento de casos positivos. El duelo entre Chelsea y Liverpool tendrá bajas por contagios.

Hace algunas semanas, el gobierno de Inglaterra solicitó a las autoridades de la Premier League, que insistan en que todos los futbolistas sean vacunados con las dosis correspondientes.

