Los jugadores del Mamelodi Sundowns están "entusiasmados" con el amistoso de este miércoles (11:15 a.m. EN VIVO EN DIRECTO ONLINE por beIN La Liga) contra el Barcelona y confían en dar la sorpresa gracias a su juego de "limpiabotas y piano", como lo llaman en Sudáfrica, según dijo a EFE una de sus estrellas, el delantero Percy Tau.

"Estamos entusiasmados de jugar contra el Barcelona y queremos ver si pueden superar lo que hacemos los Sundowns. Trataremos de usar diferentes fórmulas durante el partido a ver cómo resulta", contó Tau.

Barcelona vs. Mamelodi Sundowns: horarios en el mundo

España: 6:15 p.m.

Perú: 11:15 a.m.

México: 10:15 a.m.

​Argentina: 1:15 p.m.

Colombia: 11:15 a.m.

Chile: 1:15 p.m.

El delantero, sudafricano de 24 años y con ganas de lucirse para dar en algún momento el salto fuera de África, recordó que "todo es posible" en el campo y apuntó que, para ellos, esta 'Copa Centenario Mandela' es una oportunidad de probarse a sí mismos.

Barcelona vs. Mamelodi Sundowns: los jugadores culés que viajarán a Sudáfrica:

Ter Stegen, Cillessen, N. Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio, Denis, Iniesta, Suárez, Messi, O. Dembélé, Coutinho, Paulinho, Paco Alcácer, Jordi Alba, Digne, Sergi Roberto, André Gomes, Aleix Vidal, Yerry Mina, Aleñá (26), R. de Galarreta (40) y J. Cuenca (41).

"Si hacemos nuestro trabajo correctamente podemos salir ganadores y que los Sundowns derroten al Barcelona. Tengo confianza", resaltó.

Al ser consultado sobre a quién de entre las filas azulgranas le haría más ilusión enfrentarse en el terreno de juego, Tau dijo que a "Messi, seguro", pero señaló que también está deseando medirse a sus defensas y ver en acción a Sergio Busquets y Andrés Iniesta.

Entrenamiento antes de viajar a Sudáfrica. (Foto: Barcelona)

Los Mamelodi Sundowns, apodados "los brasileños" por los colores de su uniforme, son los actuales campeones de la Liga sudafricana y este amistoso contra el Barcelona forma parte de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del expresidente sudafricano y Nobel de la Paz Nelson Mandela.

En Sudáfrica llaman a este encuentro el "partido de los campeones" y todas las localidades puestas a la venta se han agotado en pocos días.

El choque se disputará en el FNB Stadium (antes conocido como Soccer City Stadium) de Johannesburgo, escenario de la final del Mundial 2010 que ganó España, con capacidad para unas 90.000 personas.

Los Sundowns son conscientes de que regresar a ese escenario, donde ganaron la final, será "especial" para jugadores como Iniesta o Busquets, si se cumple lo que desean los sudafricanos y el equipo catalán viaja con todas sus estrellas.

"Sé que (será especial) para Iniesta porque significa mucho para él, y para Busquets que estaba ahí. Pero también es especial para nosotros los sudafricanos; es especial porque estamos orgullosos de que ahí fue donde fue la final del Mundial", consideró Tau.

El delantero ve como una ventaja que en España no se sepa mucho de los Sundowns, un equipo al que define como "muy atacante" pero también muy "bueno defensivamente" y con "una filosofía similar al Atlético de Madrid".

"En Sudáfrica nos dicen 'limpiabotas y piano', así que tocamos el piano, nos gusta tener la pelota. Pero sé que ante el Barcelona sufriremos un montón porque ellos tendrán la pelota", reconoció.

Para contrarrestarlo, Tau confía en la capacidad de su equipo de sacar provecho a las transiciones de juego y de poner en práctica "las habilidades sudafricanas, el pensamiento rápido y trabajar duro".

Se espera que el equipo azulgrana llegue a Sudáfrica el mismo miércoles por la mañana y que regrese una vez haya terminado el encuentro, que se disputará a partir de las 18.15 locales (16.15 GMT).

Esta será la segunda vez que el Barcelona disputa un partido en Sudáfrica. En verano de 2007 ya se enfrentó en un partido amistoso al mismo rival, el Mamelodi Sundowns, esa vez en Pretoria, donde los azulgranas vencieron por 1-2 gracias a los goles de Ezquerro y Marc Crosas ante 50.000 espectadores.