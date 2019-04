Barcelona vs. Manchester United: los números de Lionel Messi frente a clubes de la Premier League Lionel Messi jamás anotó en Old Trafford y espera estrenarse este miércoles en el Barcelona vs. Manchester United por la Champions League. Así le fue al argentino frente a clubes ingleses

Lionel Messi jamás anotó en Old Trafford y espera estrenarse este miércoles en el Barcelona vs. Manchester United por la Champions League. Así le fue al argentino frente a clubes ingleses (Foto: AFP)