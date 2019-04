HOY, VER Barcelona y Manchester United: partidazo por cuartos de final de la Champions League

Todo listo para el partido de hoy. Barcelona vs. Manchester United paralizan el mundo desde las 2:00 pm. en Perú , México y Colombia; 4:00 pm. en Argentina y Chile: y 9:00 pm en España por el pase a la semifinal de la Champions League. Conoce cómo y dónde ver el partido online, las alineaciones, estadísticas, cómo llegan, qué canales transmitirán, horarios en el mundo y últimas noticias que debes conocer.

En las tres temporadas precedentes de Champions League, un equipo español (Atlético de Madrid) y dos italianos (Juventus y Roma) fueron los verdugos del Barcelona. En el Camp Nou los hombres de Ernesto Valverde intentarán que Manchester United no se una a la nómina de escuadras que los apearon del sueño europeo en los últimos años.

La última vez que los azulgranas estuvieron en semifinales fue en 2015 y el equipo que entonces dirigía Luis Enrique Martínez acabó ganado el triple. Este curso, con la Liga Santander prácticamente en el bolsillo y clasificado para la final de la Copa del Rey, está en condiciones de repetir la hazaña.

Se quedaron en Barcelona Lionel Messi, Ivan Rakitic, Sergi Roberto, Sergio Busquets y los sancionados Gerard Piqué y Luis Suárez. Clement Lenglet fue suplente y Jordi Alba, Philippe Coutinho y Arthur Melo jugaron solo unos minutos en el intrascendente empate (0-0) de El Alcoraz.

El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, admitió que trabaja para la renovación vitalicia de Lionel Messi, algo que espera concretar antes de la conclusión de su mandato (2021), aunque está convencido de que si el Barcelona le pusiera una cláusula de un euro, el argentino no abandonaría la entidad azulgrana.

En unas declaraciones al programa 'El Rondo', de La2 de TVE, el dirigente aseguró que aún no se ha reunido con Jorge Messi, el padre del jugador, para tratar sobre el asunto. "Quiero que firme de por vida, lleva aquí más años que en Argentina y no me imagino al Barça sin Messi", insistió Bartomeu.

"LaLiga no está ganada, no pudimos ganar el sábado y tenemos dos puntos menos. Hay que seguir trabajando. Cuanto antes se gane mejor. Estamos ante un gran abril y un gran mayo".

Josep Maria Bartomeu, admitió que trabaja para la renovación vitalicia de Lionel Messi. AFP

El Manchester United, por su parte, llega a la cita en un momento en el que puede derrumbarse definitivamente. El 0-1 de la ida, motivado por el tanto en propia puerta de Luke Shaw, ha traído desconfianza a un equipo que sufrió para sacar los tres puntos en la Premier este fin de semana.

Las esperanzas de un milagro en el Camp Nou al nivel del ocurrido en el Parque de los Príncipes ante el Paris Saint Germain parecen mínimas. Intentará conseguirlo sin Shaw, sancionado por acumulación de amarillas, y con la obligación de sacar un once más ofensivo que en Old Trafford.

Por lo tanto, se espera que Solskjaer vuelva al 4-3-3 del que prescindió en la ida y forme arriba con Romelu Lukaku, Jesse Lingard y Marcus Rashford. La titularidad de Alexis Sánchez, que ha entrado la convocatoria tras recuperarse de una lesión, parece poco probable.

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, subrayó este lunes la superioridad física de su equipo respecto al Barcelona, al que este martes intentará remontarle, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League, el 0-1 logrado por los azulgranas en Old Trafford.

"Somos más altos y más fuertes que ellos y tenemos calidad a balón parado. Debemos utilizar nuestras armas, físicamente estamos en forma y podemos aguantar hasta el final si llegamos con posibilidades", aseguró Solskjaer.

Ole Gunnar Solskjaer, subrayó este lunes la superioridad física de su equipo respecto al Barcelona AFP

Alineaciones probables para el partido de Champions League

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, Arthur; Messi, Coutinho y Luis Suárez.



Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Dalot; McTominay, Fred, Pogba; Rashford, Lingard y Lukaku.



¿Cómo llega el Barcelona al partido de Champions League?

Barcelona juega con Manchester United por los cuartos de final de la Champions League desde las 2:00 pm. vía ESPN. Composición

Los defensas Gerard Piqué y Sergi Roberto, los centrocampistas Sergio Busquets e Ivan Rakitic y los delanteros Lionel Messi y Luis Suárez han entrado en la convocatoria que el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha dado este lunes para medirse mañana al Manchester United, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League.



Todos ellos se quedaron fuera, por diferentes motivos, de la lista para medirse al Huesca en el último encuentro de LaLiga Santander. Messi y Sergio Busquets tuvieron descanso, Piqué y Luis Suárez estaban sancionados, y Rakitic y Sergi Roberto causaron baja por un proceso febril y una contractura en el gemelo, respectivamente.

Los 18 convocados para medirse al Manchester United son: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Umtiti, Jordi Aba, Sergio Busquets, Rakitic, Arthur, Arturo Vidal, Aleñá, Coutinho, Dembélé, Malcom, Messi y Luis Suárez.

Messi y Suárez comandarán el ataque del Barcelona para enfrentar a Manchester United en la Champions League. AFP

¿Cómo llega el Manchester United al partido de Champions League

El entrenador del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, subrayó este lunes la superioridad física de su equipo respecto al Barcelona, al que este martes intentará remontarle, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el 0-1 logrado por los azulgranas en Old Trafford.

"Somos más altos y más fuertes que ellos y tenemos calidad a balón parado. Debemos utilizar nuestras armas, físicamente estamos en forma y podemos aguantar hasta el final si llegamos con posibilidades", aseguró Solskjaer.

El técnico de los 'diablos rojos' aseguró que sus hombres están acostumbrados "a jugar este tiempo de partidos" y preparados para de lo que lo hicieron en la ida.

El técnico del Manchester United recordó cómo su equipo remontó un 0-2 en París al PSG, en los octavos de final de la competición. "Los jugadores aun recuerdan lo que pasó ante el PSG, no ha pasado tanto tiempo y ahora tenemos que remontar un gol menos", apuntó.

Además, el preparador noruego sabe lo que es vivir, en primer persona, un milagro en el Camp Nou, el que él mismo protagonizó en 1999 cuando jugaba en el United remontando al Bayern Múnich, en el tiempo añadido, un 1-0 (1-2) en la final de la 'Champions'.