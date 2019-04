Barcelona vs. Manchester United EN VIVO: ¿Cómo ver por Internet el partido por Champions League?

El partido más atractivo de los cuartos de final entre Barcelona vs. Manchester United por cuartos de final de la Champions League se realizará hoy, miércoles 10 de abril desde las 2:00 pm. en Old Trafford. El partido será transmitido vía FOX Sports; sin embargo, si te encuentras fuera de casa y no sabes cómo ver fútbol en vivo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil, te contamos la manera de seguir el partido online por Internet de manera fácil y sencilla.

Como se recuerda, en esta edición de Champions League 2018-2019, la UEFA dio la buena noticia que los partidos más importantes de los miércoles serán transmitidos vía Facebook Live. La red social más popular del mundo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre el Barcelona, que llega siendo líder de la Liga Santander, ante el Manchester United, quien buscará romper el maleficio en el torneo internacional y pretenderá avanzar a la siguiente fase.

Los azulgranas tienen marcada esta competición desde que su jugador insignia, Lionel Messi, que ahora también es su capitán, no tuvo problemas en señalar el objetivo en el tradicional discurso antes del torneo Joan Gamper.

Después de caer consecutivamente ante el Atlético de Madrid en 2016 (2-1 y 0-2), el Juventus en 2017 (0-3 y 0-0) y el Roma el pasado (4-1 y 0-3), Messi se refirió a la Champions League como "esa copa tan linda" y deseada que los jugadores del Barça quieren que vuelva al Camp Nou.

FC Barcelona es más líder que nunca y viene de vencer a Atlético Madrid en el Camp Nou. AFP

Por otro lado, en Manchester United ni Chris Smalling ni Victor Lindelof parecían valores seguros en la época de José Mourinho, pero su nivel se ha incrementado con la llegada de Solskjaer y eso, unido a la aportación del mejor Luke Shaw en el carril izquierdo y de un cumplidor Ashley Young en el derecho, conforman una línea de cuatro competente.

En el centro del campo, parcela en la que el Barcelona es dueño y señor, el músculo de Nemanja Matic y Paul Pogba irá acompañado por el control de Ander Herrera. Estos serán los encargados de suministrar los balones a la rapidez de Marcus Rashford, Jesse Lingard y Anthony Martial, pudiendo prescindir Solskjaer de un 'nueve' como Romelu Lukaku hasta la segunda mitad.

El Manchester United ha perdido dos encuentros ante el Wolverhampton Wanderers, uno de ellos significó la eliminación en la FA Cup, y otro ante un rival directo por la 'Champions' como el Arsenal.

Esto les ha relegado a la sexta posición, por lo que puede que sus opciones para estar en la máxima competición continental el año que viene pasen por ganar la 'Champions'. Otro imposible para Solskjaer, cuyo primer obstáculo es el Barcelona.

El Barcelona le lleva 11 puntos de diferencia a su más cercanos perseguidor y está cerca de conseguir el título en la Liga Santander. AFP

Barcelona nunca ganó en Old Trafford

Y el Barcelona no se fía. No confía en que el mundo del fútbol le dé como máximo favorito ante un equipo en reconstrucción desde que el ciclón Mourinho lo dejó tambaleando. El primero en recordar que el Barcelona nunca ha ganado en el "Teatro de los Sueños" fue Valverde, en una respuesta a una cuestión que no venía a cuento y es que los azulgrana, en los cuatro partidos disputados como visitante en el campo del Manchester United, no han ganado nunca.

Empataron dos y perdieron dos; y perdieron en partidos de eliminatoria y quedaron fuera de combate. La primera vez fue en la vuelta de cuartos de final de la Recopa de la temporada 1983-84, la segunda en la vuelta de semifinales de la Champions de la 2007-08.

En aquella ocasión, un tanto de Scholes acabó con el Barcelona, en una eliminatoria que se resolvió por aquel gol y en la que supuso el principio del fin de la etapa de Frank Rijkaard como técnico azulgrana.

Al Barcelona le esperará una formación aguerrida que tratará de aprovechar los huecos que dejen los 'Blaugrana', saliendo al contraataque y construyendo desde una férrea defensa, precisamente el aspecto en que más ha mejorado el equipo.

Alineaciones posibles

FC Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Arthur, Vidal o Coutinho, Messi y Suárez.



Manchester United: De Gea; Young, Lindelof, Smalling, Shaw; Matic, Herrera, Pogba; Lingard, Rashford y Martial o Lukaku.