El Coronavirus no perdona. A falta de un par de días para se reinicien los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League 2020, desde Italia confirmaron que el Barcelona, que visita al Napoli el martes, deberá pasar por un control de temperatura a su llegada al aeropuerto del país europeo, a manera de prever la epidemia de neumonía.

Tal y como adelantaron diversos medios de prensa en el Viejo Continente, la expedición del cuadro ‘azulgrana’ que arribará mañana lunes a la ciudad de Nápoles, se someterá a un protocolo preventivo por parte de las autoridades italianas. Esto incluye, obviamente, a jugadores, cuerpo técnico y cualquier otro miembro del club que aterrice en el avión.

¿El partido corre riesgo de ser suspendido? Según informó la cadena ‘ESPN', esta no es una opción. No jugar el partido por los octavos de final de la Liga de Campeones está descartado, pues el foco de la infección causada por el Coronavirus está situada en el norte de Italia. No obstante, se tomarán medidas en el caso de que algún jugador del Barza se sienta enfermo.

Si hubiese algún miembro del club español con síntomas de encontrarse mal de salud, este será trasladado de manera inmediata al centro hospitalario más cercano. El Ministerio de Sanidad de Italia no quiere correr riesgos, y ya cuenta con un plan de acción elaborado. Como bien se recordará, la extensión del Coronavirus al país de la bota obligó a suspendes las actividades deportivas este fin de semana.

Barcelona viajará a Italia para medirse contra el Napoli con 21 jugadores, entre los que están grandes estrellas como Lionel Messi, Antoine Griezmann y más. Ante ello, el club napolitano compartió a través de su página web las diez medidas de comportamiento a seguir por la ciudadanía para evitar contagios, algunos de los cuales podrían ser utilizados por la expedición ‘culé’.