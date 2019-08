EN VIVO | Barcelona vs. Osasuna EN DIRECTO vía ESPN: catalanes caen 1-0 por la Liga española

Barcelona vs. Osasuna EN VIVO EN DIRECTO: se verán las caras en el partido por la jornada 3 de la Liga Santander este sábado 31 de agosto desde las 10:00 a.m. (horario peruano). El encuentro se desarrollará en el Estadio El Sadar y será transmitido por ESPN.

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

México 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Paraguay 11:00 a.m.

Chile 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 5:00 p.m.

El cuadro catalán, pendiente de la operación Neymar y sin Lionel Messi, intentará sumar en casa de los ‘Rojillos’ otros tres puntos tras su contundente victoria el pasado fin de semana sobre el Betis (5-2).

Barcelona viaja a El Sadar de nuevo con Antoine Griezmann como referencia ofensiva, mientras siguen recuperándose de sus lesiones Messi, el uruguayo Luis Suárez (gemelo) y el francés Ousmane Dembélé (gemelo).

El delantero argentino apuntaba a una posible reaparición este sábado en la tercera jornada de la Liga Santander, pero el entrenador no correrá riesgos y esperará a la vuelta del parón de selecciones.

“Sigue el proceso de recuperación normal. Con estos días de margen esperamos que ante el Valencia pueda estar disponible”, explicó el entrenador Ernesto Valverde sobre el estado del capitán del equipo.

Ante esas ausencias ofensivas, el francés Griezmann, autor de un doblete ante el Betis, tomará de nuevo la responsabilidad ofensiva en un Barcelona que sigue pendiente del desenlace del culebrón Neymar.

“Independientemente del historial que llevan en casa estos últimos meses, siempre ha sido un rival temible en casa. Te empuja a tu portería, no te puedes descuidar”, aseguró el estratega español.

Por su lado, el Osasuna, recién ascendido a la Liga Santander, intentará mantener su buen inicio de temporada. Los ‘Rojillos’ sumaron cuatro puntos después de un empate y una victoria en el retorno a la máxima categoría.

Barcelona vs. Osasuna: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Sergi Roberto; Carles Pérez, Rafinha y Griezmann.



Osasuna: Rubén Martínez; Nacho Vidal, Aridane, David García, Estupiñán; Oier, Fran Mérida; Roberto Torres, Brasanac, Rober Ibáñez; y Chimy Ávila.



Con información de AFP