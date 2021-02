La Champions League vuelve y lo hace con un partidazo entre el Barcelona y PSG por la ida de los octavos de final. Los culés y parisinos se verán las caras en el Camp Nou en un duelo que está considerado como una final adelantada. En la presente nota conocerás el día, hora y canal de TV para seguir este electrizante cruce.

Fecha, horario, lugar y cómo ver el Barcelona vs. PSG

El partido de ida por los octavos de final de la Champions League se llevará a cabo este martes 16 de febrero desde las 3:00 p.m. (hora peruana). El escenario escogido para albergar este encuentro es el Camp Nou. Los duelos de esta etapa de la Champions League serán transmitidos por Fox Sports, ESPN y el canal oficial de la UEFA en Facebook.

¿Cómo llegan los equipos?

Los de Ronald Koeman quieren hacer respetar la casa y quedarse con los tres primeros puntos que le permita sellar su clasificación a la siguiente ronda en París, el 10 de marzo. Barcelona repuntó en LaLiga Santander y está a la caza del líder Atlético de Madrid, pero cayó ante el Sevilla por la Copa del Rey. Sin embargo, Lionel Messi llega en buen momento y listo para encaminar al cuadro culé en la cita por la Champions League.

Mientras que el PSG no contará con Neymar por lesión y estará fuera de las canchas alrededor de un mes, por lo que quedó descartado para el encuentro contra el Barcelona. Sin lugar a dudas una gran baja en el equipo de Mauricio Pochettino.

“Neymar Jr sufrió una lesión en el aductor largo izquierdo el miércoles por la noche. Tras el análisis del examen clínico y los exámenes por imágenes, se espera una indisponibilidad de aproximadamente 4 semanas según su evolución”, explica el parte médico del club.

En tanto, Neymar se pronunció en sus redes sociales y lamentó no poder estar en el partido contra el Barcelona por la Champions League. “La tristeza es grande, el dolor es inmenso y el llanto es constante. Una vez más me detendré por un tiempo de hacer lo que más amo en la vida, que es jugar al fútbol. A veces me siento incómodo por mi estilo de juego, porque regateo y termino siendo golpeado constantemente. No sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... Me entristece mucho”, señaló el brasileño en sus redes sociales.

