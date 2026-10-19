No es una final, pero el Barcelona y el Paris Saint-Germain se juegan mucho más que tres puntos este martes en la Champions League. En París se enfrentarán dos de las plantillas más valiosas del fútbol mundial, con estrellas que aspiran a conquistar Europa y, en paralelo, a quedarse con el Balón de Oro 2026. Todas las miradas apuntarán a Lamine Yamal, el joven que desafía a los consagrados y comparte con Erling Haaland la cima del mercado mundial, en una noche que puede marcar la recta final de la carrera por el máximo premio individual.

Según las valoraciones de Transfermarkt para la campaña 2026/2027, el plantel parisino alcanza los 1.360 millones de euros, mientras que el azulgrana está valorizado en 1.300 millones. En conjunto, representan 2.660 millones de euros, una cifra que supera los 3.000 millones de dólares al cambio aproximado. Pero el atractivo no termina en el mercado: el partido llega a pocos días de la entrega del Balón de Oro, programada para el 26 de octubre en Londres.

“PARÍS, YA LLEGUÉ”. Lamine Yamal, en la previa al PSG-Barça por Champions de mañana. 🇪🇸👀🇫🇷 https://t.co/rGmi2CBiAu — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 19, 2026

Lamine Yamal, bajo los reflectores

La atención estará puesta especialmente en Lamine Yamal. El extremo del Barcelona tiene un valor de mercado de 220 millones de euros, según Transfermarkt, cifra que comparte con Erling Haaland como la más alta del mundo. A sus 19 años, el español vuelve a instalarse entre los principales candidatos al Balón de Oro, después de una temporada en la que su influencia ofensiva y su capacidad para desequilibrar marcaron diferencias.

El partido ante el PSG representa una oportunidad para reforzar esa candidatura frente a un rival de máxima exigencia. En la previa, Luis Enrique, técnico del conjunto francés y antiguo entrenador del Barcelona, fue contundente al referirse a la manera de frenar al joven atacante: “La mejor manera de defender a Lamine es tener el balón”. La frase anticipa una batalla táctica en la que la posesión puede ser tan importante como las individualidades.

Lamine Yamal será el gran protagonista del Barcelona vs PSG. / GONGORA

El encuentro tendrá, además, a 13 futbolistas incluidos en la lista de 30 nominados al Balón de Oro 2026. Por el Barcelona aparecen Yamal, Pau Cubarsí y Rodri Hernández. En el PSG figuran Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos, Nuno Mendes, João Neves, Willian Pacho, Fabián Ruiz, Vitinha y Ferran Torres. El conjunto parisino, vigente campeón de Europa, cuenta con una presencia especialmente numerosa en la lista.

Dos equipos que llegan en forma, pero con bajas

El Barcelona afrontará la visita después de encadenar resultados contundentes. En su último compromiso liguero venció 5-2 al Betis, mientras que en la Champions superó 4-1 al Galatasaray. El equipo de Hansi Flick llega con confianza, aunque deberá reorganizar su defensa por las lesiones de Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen. Raphinha, en cambio, volvió a jugar ante el Betis y está disponible.

Última sesión antes del #PSGFCB ⚔️ https://t.co/Q9FZV0LJSj — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 19, 2026

El PSG también llega con argumentos. Venció 4-2 al Manchester City en la Champions y remontó para derrotar 3-1 al Estrasburgo en la Ligue 1, campeonato que lidera por diferencia de goles. Sin embargo, Luis Enrique no podrá contar con Nuno Mendes, quien sufrió una lesión muscular en el muslo y estará fuera varias semanas.

El duelo comenzará a las 2 p. m. en Perú y pondrá frente a frente dos propuestas ofensivas que aspiran a dominar Europa. Con plantillas millonarias, figuras en carrera por el máximo reconocimiento individual y bajas que obligarán a ajustar piezas, Barcelona y PSG protagonizarán una de las grandes citas de la semana. El resultado no decidirá por sí solo quién ganará el Balón de Oro, pero una actuación sobresaliente puede inclinar la conversación en la recta final hacia la ceremonia.

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