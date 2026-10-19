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Resumen

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Lamine Yamal será el gran protagonista en el Barcelona vs PSG por Champions League.
Lamine Yamal será el gran protagonista en el Barcelona vs PSG por Champions League.
/ URBANANDSPORT
Por Agencia AFP

No es una final, pero el Barcelona y el Paris Saint-Germain se juegan mucho más que tres puntos este martes en la Champions League. En París se enfrentarán dos de las plantillas más valiosas del fútbol mundial, con estrellas que aspiran a conquistar Europa y, en paralelo, a quedarse con el Balón de Oro 2026. Todas las miradas apuntarán a Lamine Yamal, el joven que desafía a los consagrados y comparte con Erling Haaland la cima del mercado mundial, en una noche que puede marcar la recta final de la carrera por el máximo premio individual.

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