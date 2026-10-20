Barcelona vs. PSG EN VIVO
Para España, el partido de Barcelona vs PSG será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.
¿Qué canal transmite Barcelona vs PSG EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Barcelona vs PSG EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este martes 20 de octubre del 2026 desde el estadio Parque de los Príncipes.
Ambos clubes llegan en una forma extraordinaria a esta tercera jornada de la fase de liga, con puntaje perfecto tras haber ganado sus dos primeros partidos del torneo continental. A pesar de los fuertes disturbios sociales ocurridos recientemente en la capital francesa, las autoridades de Francia confirmaron oficialmente que el encuentro se disputará bajo la absoluta normalidad de acuerdo con el calendario previsto.
Barcelona recibe al PSG por la jornada 3 de la UEFA Champions League en el estadio Parque de los Príncipes, Francia. El partido se jugará este martes 20 de octubre del 2026 a partir de las 2:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora española)
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido de Barcelona vs PSG por la jornada 3 de la Champions League.
El partido de Barcelona vs PSG será televisado por DirecTV y ESPN y Disney+ Premium para Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de Max y TNT Sports.