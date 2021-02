Barcelona vs. PSG es uno de los duelos de los octavos de final de la Champions League más esperados y en la previa una información acentúa la tensión entre ambas escuadras. El exagente de Marco Verratti reveló el intento de los culés por fichar al francés; una historia desconocida.

El rotativo ‘L’Equipe’ se contactó con el exrepresentante, Donato Di Campli, quien no dudar en contar lo ocurrido en aquel verano de 2017. “El PSG no estaba muy bien en ese momento y le dije a Marco: ‘¿Nos vamos o nos quedamos?’ Me dijo: ‘Está bien, intentemos otro experimento’”, arrancó el representante.

El PSG se impuso

A pesar que Verratti evaluaba dejar el PSG y negociar con el Barcelona y, según Di Campli las conversaciones iban por buen camino, el cuadro parisino no estuvo dispuesto a dejarlo y obligó al francés a cambiar sus planes.

“El PSG es uno de los clubes más grandes del mundo, pero está jugando en un campeonato débil. Le dije a Marco que si quería ser campeón, tenía que cambiar de lugar. No es por ir contra el PSG, pero es más fácil hacerlo en Bayern, Barça o Real. (...) Cuando se dio cuenta de que esto no era posible, tuvo miedo. Le preocupaba quedarse bloqueado sin jugar. Cuando regresó a París para la presentación, le dijeron: ‘Nos vamos a llevar a Neymar, te vamos a renovar, pero tienes que echar a tu agente’”., explicó.

Donato Di Campli recordó que Marco Verratti cumplió con la exigencia del PSG y dejó de ser su representante. “Me estaba obligando a forzar la ruptura, haciendo la guerra para trasladarlo a Barcelona, pero él retrocedió. Salí con un Kalashnikov y, al final, terminé con una pistola de agua”, concluyó.

