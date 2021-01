Ronald Koeman dialogó con la prensa en la antesala del Barcelona vs. Rayo Vallecano. El entrenador se ha referido a la delicada situación económica de la institución, tras hacerse pública la alta deuda que tiene el club. En ese sentido, el DT expresó que los integrantes de la plantilla están centrados en el aspecto deportivo.

“Los he visto concentrados, metidos en nuestro trabajo y no los he visto preocupados por este tema”, dijo el estratega holandés al ser preguntado en la conferencia si podría afectar al rendimiento la situación financiera de la entidad catalana.

Barcelona hizo público el último lunes la memoria económica de la temporada 2019-2020. El informe desvela que el club tiene una deuda de 1.173 millones de euros, de los que 730,6 millones de euros es deuda a corto plazo.

En esa deuda están incluidos pagos pendientes a otros clubes por el fichaje de jugadores que ascendería a 196 millones de euros a largo plazo. La memoria también confirma unas pérdidas de 97 millones de euros por la pandemia. Además, el equipo azulgrana ingresó 855 millones de euros, 203 menos de los 1.047 millones de euros previstos inicialmente.

“El Barcelona es uno de los clubes grandes que más está sufriendo por la COVID-19, no hay público, no hay turismo, pero todos los equipos grandes tienen números malos”, explicó Koeman.

La delicada situación financiera habría llevado a que el Barça haya aplazado a febrero el pago de salarios a jugadores previsto inicialmente para enero, según algunos medios españoles. “No sé si es verdad, a veces salen cosas en la prensa que no son verdad, tengo que preguntarlo y antes no puedo contestar”, sostuvo el DT.

Barcelona es uno de los equipos con mayor masa salarial del continente, que ascendió a 391,6 millones de euros para el primer equipo en la pasada temporada. Los jugadores habían llegado a un acuerdo con el club en noviembre pasado para una rebaja salarial de 122 millones de euros para la actual temporada. A esta rebaja se añadió “el diferimiento durante 3 años de las retribuciones variables de esta temporada, presupuestadas en una cifra aproximada de 50 millones de euros”.

Fuente: AFP