Barcelona vs. Real Betis: ¿Cómo, cuándo y dónde seguir EN DIRECTO el partido por la Liga Santander?

Barcelona y Real Betis protagonizarán un vibrante partido cuando se enfrenten este domingo 25 de agosto en el Camp Nou por la segunda fecha de LaLiga Santander . El pitazo inicial del encuentro se escuchará a las 14:00 horas en Perú con transmisión vía DIRECTV Sports; mientras que en España se jugará a las 21:00 horas vía Movistar LaLiga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga y MiTele En Vivo.

El conjunto azulgrana afrontará el compromiso con la ilusión de sumar su primer triunfo en la presente edición del certamen doméstico, pues en el debut cayó 1-0 ante Athletic Bilbao .

Pero la tarea no será nada sencilla de realizar. Y es que Barcelona , ante Real Betis por LaLiga Santander , no podrá contar con Neto, Luis Suárez , Ousmane Dembélé y Lionel Messi .

Los tres primeros por lesión. En el caso del argentino, Ernesto Valverde prefirió guardarlo por precaución ya que todavía no se encuentra en su 100%. De esta manera, el único delantero disponible en el equipo culé es Antoine Griezmann .

El cuadro ‘Verdiblanco’ , por otro lado, también intentará quedarse con la victoria a raíz de haber perdido 2-1 frente a Real Valladolid en la primera fecha.

Si bien Real Betis sabe que su próximo partido por LaLiga Santander lo tendrá que disputar en condición de visitante, confía en la calidad de sus jugadores para dar pelea durante los 90’ y adueñarse de los tres puntos ante el Barcelona .



Alineaciones posibles del Barcelona vs. Real Betis

Barcelona : Ter Stegen, Jordi Alba, Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Nélson Semedo, Sergio Busquets, Frenkie de Jong, Ivan Rakitic, Rafinha, Antoine Griezmann y Lionel Messi.

DT: Ernesto Valverde.

Real Betis : Dani Martín, Alfonso Pedraza, Sidnei, Marc Bartra, Emerson de Souza, William Carvalho, Javi García, Cristian Tello, Nabil Fekir, Joaquín Sánchez Rodríguez y Borja Iglesias.

DT: Rubi.



¿Dónde y cómo ver en vivo el partido por LaLiga Santander?

Perú: 14:00 horas vía DIRECTV Sports

España: 21:00 horas vía Movistar LaLiga, Movistar+, Partidazo in Movistar LaLiga y MiTele En Vivo

México: 14:00 horas (en Ciudad de México) vía Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Brasil: 16:00 horas (en Brasilia) vía FOX Premium

Colombia: 14:00 horas vía DIRECTV Sports

Chile: 15:00 horas (en Santiago) vía DIRECTV Sports