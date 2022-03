Barcelona goleó de manera categórica al Real Madrid (0-4), en una nueva edición del Clásico en LaLiga Santander. Xavi Hernández, entrenador de los ‘Azulgranas’, fue muy alabado y se mostró muy contento por el resultado, aunque a la vez aseguró que probablemente no alcance para que puedan ser campeones.

“En general, estoy muy feliz. Es un día para disfrutar. Aparte de ser entrenador del Barcelona, soy ‘Culé’. Estas son vivencias espectaculares, así que hay que disfrutarlo; y los hinchas también, porque no es fácil conseguir victorias de este tipo”, fueron las primeras palabras del DT en conferencia de prensa.

Luego, Xavi destacó que este siempre ha sido el estilo futbolístico que pretenden imponer: “Nosotros intentamos esto en cada partido. El modelo de juego es claro. Nosotros queremos recuperar el balón en campo contrario, realizar una presión alta, que todos trabajen”.

“Más allá del 0-4, me emociona como corre la gente por el equipo, el trabajo que hacen, por cómo entrenan y hay pena porque no pudieron estar más jugadores en el partido. Esto es para disfrutar, es un día especial para el barcelonismo”, agregó.

Por otro lado, el entrenador del Barcelona dejó en claro que su plantel no puede relajarse, pese a un resultado abultado a favor: “Hoy podíamos ir con la ventaja y otro día podríamos ir 0-1, y las obligaciones las tenemos que hacer. Hay que correr, hay que llegar al lateral, hay que saltar a la presión y eso nos hará más grandes. Hoy íbamos con el 0-4 y parecía que nos relajábamos, pero no es así”.

“El respeto es ese, porque también podíamos llegar a un quinto o sexto gol, pues seguimos el plan. No por el resultado en realidad, sino porque vendrán partidos más ajustados y tenemos que seguir trabajando”, manifestó el técnico.

Finalmente, Xavi Hernández confesó que la victoria tal vez no pueda ayudarlos a conseguir el título: “Esto supone tres puntos. Creo que también cambiamos la dinámica un poco. De esa idea perdedora que se tenía del Barcelona en los Clásicos, hoy demostramos que podemos competir, que estamos a nivel de los mejores. No creo que nos alcance para ganar LaLiga Santander, aunque estamos ahí, luchando”.

“El primer objetivo es ir a la Champions League y luego no descartamos nada. Sabiendo que está muy difícil y no llegamos a tiempo a competir, pero al menos hoy es un zarpazo importante para Barcelona. Ya competimos muy bien en la Supercopa, hemos demostrado también que podemos enfrentar bien a un Real Madrid en racha, en su estadio. Me voy muy orgulloso del equipo, satisfecho. Hay que seguir mejorando. Hay que seguir remando para conseguir las cosas”, sentenció el entrenador de los ‘Azulgranas’.