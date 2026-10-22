Barcelona y Real Madrid medirán fuerzas este domingo 25 de octubre del 2026 por la jornada 10 de LaLiga en el estadio Camp Nou. Con Lamine Yamal, Raphinha, Kylian Mbappé, Jude Bellingham, entre otras figuras, El Clásico número 1 de la temporada ya está aquí y promete ser un encuentro con muchos goles. A continuación te mostramos los horarios del partido, canales de televisión y dónde ver ONLINE El Clásico.

¿Cuándo juegan Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

El partido de Barcelona vs. Real Madrid por la jornada 10 de LaLiga se disputará este domingo 25 de octubre del 2026 en el estadio Camp Nou.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

El Clásico entre Barcelona vs. Real Madrid por la jornada 10 de LaLiga se jugará a partir de las 3:00 PM (horario peruano) y 21:00 (horario español) en el Camp Nou.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Madrid por LaLiga?

El partido de Barcelona vs. Real Madrid será transmitido a través de DirecTV (DSports) y DGO en Perú y resto de Sudamérica. Mientras que en España lo podrás ver por televisión en DAZN, Movistar LaLiga y Movistar Plus+.

Por otro lado, en México míralo a través de Sky Sports e izzi, y finalmente, en Estados Unidos lo pasan ABC, ESPN Deportes, ESPN+, fuboTV y ESPN App.