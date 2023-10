Llegó al Barza de Guardiola en el 2010 para conformar junto a Lionel Messi uno de los ataques más ganadores en la historia del club blaugrana. “Es el mejor del mundo hasta que se retire”, dice el exfutbolita sobre el octavo Balón de Oro que recibirá Leo este lunes. Coincidió con Alexander Callens en el New York City en el ocaso de su carrera (2017-2018), y asegura que Perú es un país que exporta talentos como Renato Tapia, único futbolista nacional en el fútbol español.

El clásico

Cuando se trata de un clásico es complicado de hablar de favoritos, pero a tu parecer entre el Barcelona o el Real Madrid, ¿qué equipo se perfila como candidato en La Liga esta temporada?

Este clásico es más difícil que nunca. Nunca hay un favorito porque siempre un equipo que viene y peor da la cara en el clásico, y viceversa. Están muy parejos, tanto en LaLiga como en la Champions han sacado casi todos sus partidos adelante con buenos resultados. El Barcelona puede acusar un poco las bajas de jugadores muy importantes que seguramente no lleguen al clásico, pero también tiene una gran plantilla para suplirles. Espero y deseo que se vea un grandísimo partido y, por lo que me toca, que gane el Barza.

¿Qué anécdota especial te dejó el clásico que más recuerdas?

Es un partido único, diferente y especial. Lo ve todo el mundo. Tuve la suerte de jugarlo y disfrutarlo. Los recuerdos son todos muy buenos. El que mejor recuerdo es el primero, que fue el del 5-0 en el Camp Nou. Marqué dos goles. Es complicado analizar o tener un mejor primer clásico de debut que ese que tuve. Entonces, es un partido que recuerdo con mucho cariño y es el más bonito que me ha tocado jugar.

¿Cuánto puede definir en lo deportivo y en la moral ganar el clásico español?

Al final siempre se dice lo mismo, que ‘son tres puntos’ en la clasificación de LaLiga, pero te das cuenta cuando estás allí que es mucho más. Te puede cambiar la dinámica. Si vienes en un buen momento y pierdes el clásico, pues te pueden generar dudas, y por lo contrario, si no vienes en un buen momento y ganas el clásico, te puede aupar. Luego, está el golaverage en particular en caso que al final de LaLiga empaten a puntos los dos equipos. Creo que es importantísimo ganar el clásico a nivel de los dos clubes más allá de los tres puntos, por la dinámica que te genera después.

¿Cómo lideraban Messi, Xavi, Puyol o Iniesta dentro del vestuario antes de un clásico?

Se hablaba que eran partidos para dar todo, y que pese a que hay en juego solo tres puntos te puede cambiar toda la dinámica, y que siempre es importante ganarla.

La liga de las estrellas

LaLiga espera hace un par de años a Mbappé, pero ahora llegó Bellingham. ¿Cuánto te ha sorprendido sus actuaciones en este arranque de temporada?

Es un fichaje fantástico para LaLiga española. Lo ha fichado Real Madrid, me hubiera gustado que venga al Barcelona, Atlético Madrid o Valencia, pero siempre es importante que vengan jugadores interesantes a LaLiga, que fue y es la mejor liga del mundo, al menos en mi opinión. Que estén aquí los mejores jugadores del mundo siempre es importante. Él (Bellingham) está demostrando ser uno de los grandes jugadores del momento y gracias a Dios lo tenemos en LaLiga.

¿Qué te parece el desempeño de Renato Tapia, el único peruano que juega en LaLiga española?

No he tenido la suerte de verle mucho. Creo que es un gran jugador, creo que hay talento en Perú a pesar de que en LaLiga solo haya un peruano. Es un país que importa muchísimo talento, que hay muchísimos jugadores históricos que han jugado en grandes ligas, que sigan haciéndolo. Le deseo (a Tapia) todo lo mejor para que haga una gran temporada que eso será muy bueno para LaLiga.

¿A qué jugadores hay que seguir en los partidos de LaLiga en esta temporada?

A día de hoy, Bellingham y Griezmann están haciendo un inicio de Liga muy importante. Queda mucho para el final de LaLiga, pero son los dos jugadores que están, ahora mismo, haciendo cosas muy buenas. A nivel de seguimiento pues cualquiera. LaLiga española tiene una calidad enorme, todos los equipos tienen grandísimos jugadores, que cada semana te puedes sorprender con el rendimiento de un jugador o de otro. Hay que estar pendientes de todos.

Lionel Messi ha ganado siete veces el Balón de Oro en su carrera. (Foto: Getty Images) / Kristy Sparow

Messi, el Balón de Oro y el Barcelona

Por todo lo que ha representado Messi para el fútbol español, en unos días se anuncia el ganador del Balón de Oro, ¿Leo será un justo ganador?

Yo siempre he dicho lo mismo: no me gustan los premios individuales. Creo que el fútbol es un deporte colectivo y nunca me ha llamado la atención los deportes individuales. No soy hipócrita, me hubiese gustado ganar trofeos individuales. De hecho, gané bastantes, pero no creo en ello porque en el fútbol como un deporte de equipo. A partir de ahí, soy bastante drástico con esto. Messi es el mejor jugador del mundo haga lo que haga, o haga la temporada que haga. Gane un Mundial o no lo gane. Gane o no la liga francesa. Para mí es el mejor hasta que se retire. Entonces, siempre le debería considerar el mejor del mundo. Luego si, por trayectoria o por año quieren dárselo a otro, me parece bien, pero no creo en los premios individuales. Si el Balón de Oro se da al mejor del mundo, Messi lo debería ganar todos los años.

¿Es Xavi el técnico idóneo para la filosofía del Barcelona?

Xavi y su equipo están haciendo un grandísimo trabajo. Ya no solo por ganar partidos y levantar títulos sino por devolverle la ilusión a todo el barcelonismo. Estoy muy contento con esta reconstrucción.

El fin de semana pasado te vimos junto a Marc Giui, quien cumplió su sueño con 17 años de anotar en su debut. ¿Con esta grata aparición la Masía blaugrana confirma que es la gran cantera del fútbol español o la Fábrica madridista también cuenta con jugadores a seguir?

No hay que enfrentarlos, yo creo que las dos son buenas. Y hay muchas otras. Valencia, el Atlético Madrid, por ejemplo, han sacado jugadores. También el Villarreal, Espanyol, Sporting de Gijón, Athletic de Bilbao o Real Sociedad son canteras muy buenas. En España hay canteras buenas y no hay que enfrentar a unas con otras. La Masía es históricamente un referente para todos los clubes del mundo no solo para los españoles por las cosas que han hecho. Sigue y va a seguir dando talento siempre porque se trabaja muy bien y Marc Giui es un ejemplo de ello. Creo que en España gozamos de una estructura que día tras día salen jugadores con talento.