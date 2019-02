Barcelona vs. Real Madrid: Messi no entrenó y sigue siendo duda para la Copa del Rey De momento, la presencia de Lionel Messi en el Barcelona vs. Real Madrid no es segura. El delantero sigue siendo duda para el juego por Copa del Rey

Lionel Messi terminó con molestias el partido frente a Valencia por la Liga Santander. (Foto: Reuters)