Barcelona vs. Real Madrid: ¿por qué fue tan polémico que no se hiciera el 'pasillo'? En España es tradición que el rival espere formando un pasillo sobre el césped al equipo que acaba ganando el título. Pero Real Madrid no lo hizo ante Barcelona en el Camp Nou

Barcelona y Real Madrid regalaron un clásico vibrante de principio a fin. (Foto: AP) (Foto: AP)