Barcelona vs. Real Madrid: ¿cómo habría sido el clásico con el uso del VAR? | VIDEOS

El encuentro disputado entre Barcelona y Real Madrid fue de los más intensos de los últimos años, pero también de los que contaron con mayor cantidad de errores arbitrales. Aquí te explicamos qué jugadas hubieran sido analizadas durante el partido por el VAR.

Falta de Bale frente a Umtiti



El galés del Real Madrid pisó la pantorrilla del francés al borde del campo cuando el defensa estaba de espalda. El árbitro pudo haber consultado con el VAR, lo cual hubiera significado la expulsión de Bale.

El clásico entre Barcelona y Real Madrid fue un partido con gran cantidad de polémicas y esto gracias a errores arbitrales. ¿Cuánto pudo cambiar con la ayuda del VAR?

Expulsión de Sergi Roberto



El colegiado fue testigo de la agresión del lateral español sobre Marcelo y decidió expulsarlo al instante; sin embargo, al tratarse de una roja directa, el árbitro pudo haber pedido consultar las imágenes para estar seguro de su decisión.

Segundo gol del Barcelona



La duda no es sobre el autor del gol, en este caso Lionel Messi. La jugada que antecede al tanto inicia cuando Luis Suárez pierde el balón frente a Varane y el uruguayo, en su intento de recuperarla, le comete infracción al francés. El árbitro no pitó la falta y convalidó el gol. Con el apoyo del VAR, el marcador no se hubiera movido.

Posición adelantada de Rakitic y gol blaugrana anulado



Suárez anotó el 3-1, sin embargo, el árbitro cobró una posición adelantada del croata, quien fue el que dio la asistencia para el gol. La acción fue fina, aunque el línea acertó. Igual, el árbitro pudo haberse ayudado del VAR.

Marcelo cayó en el área del Barcelona



El brasileño fue derribado en el área culé en el minuto 76 tras una falta de Jordi Alba. Marcelo reclamó pero el árbitro hizo caso omiso a sus peticiones. Por tratarse de un posible penal, el colegiado hubiera tenido a libertad de consultar con el VAR y sancionar el penal.