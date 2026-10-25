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Resumen

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La foto de Lamine Yamal levantando un chaleco de entrenamiento recordó el icónico festejo de Lionel Messi en el Bernabéu en 2017. (Foto: Agencias)
La foto de Lamine Yamal levantando un chaleco de entrenamiento recordó el icónico festejo de Lionel Messi en el Bernabéu en 2017. (Foto: Agencias)
Por Marco Quilca León

Una imagen que puede despertar recuerdos imborrables. A pocas horas de un nuevo clásico entre Barcelona y Real Madrid, Lamine Yamal se volvió protagonista en las redes sociales por una fotografía tomada durante un entrenamiento, en la que aparece levantando su camiseta. La escena recordó inevitablemente una de las celebraciones más emblemáticas de Lionel Messi en el Santiago Bernabéu.

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