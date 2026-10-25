Una imagen que puede despertar recuerdos imborrables. A pocas horas de un nuevo clásico entre Barcelona y Real Madrid, Lamine Yamal se volvió protagonista en las redes sociales por una fotografía tomada durante un entrenamiento, en la que aparece levantando su camiseta. La escena recordó inevitablemente una de las celebraciones más emblemáticas de Lionel Messi en el Santiago Bernabéu.

La imagen fue difundida en redes sociales y rápidamente generó comparaciones con el festejo del astro argentino en abril de 2017. En aquella ocasión, Messi se quitó la camiseta y la mostró frente a los hinchas del Real Madrid después de marcar el gol que selló el triunfo del Barcelona por 3-2, en el minuto 92. Una postal que quedó grabada en la historia de los clásicos.

Aquel tanto tuvo un significado especial: fue el número 500 de Messi con la camiseta azulgrana. El argentino había firmado un doblete en el Bernabéu y, tras anotar el gol decisivo, corrió hacia una esquina del campo para exhibir su nombre y el dorsal 10 ante la afición madridista. La fotografía dio la vuelta al mundo y se convirtió en una de las imágenes más recordadas de su carrera.

¡ESA POSE TRAE RECUERDOS AL MADRID! 👕😏 Lamine Yamal levantó su casaca en el entrenamiento para una foto y la imagen recuerda inevitablemente al festejo de Messi frente al Bernabéu en 2017🔵🔴 Aquel año, Leo mostró su camiseta tras marcar el 3-2 definitivo en #ElClásico: también fue su gol 500 con el Barcelona. Una postal que sigue dando de qué hablar 🐐 ¿Se repetirá festejo este domingo? 👀 — Claro Sports (@ClaroSports) October 25, 2026

Ahora, la fotografía de Yamal vuelve a poner aquella celebración en el centro de la conversación. El joven delantero es una de las principales figuras del Barcelona y cada uno de sus gestos genera expectativa entre los aficionados, especialmente cuando se acerca un partido ante el máximo rival. Sin embargo, la imagen corresponde a un entrenamiento y no a una celebración después de un gol oficial.

En 2017, corría el minuto 92 cuando Messi ponía el 2-3 en el Santiago Bernabéu y nos dejaba una celebración icónica. https://t.co/rBnpKlpgyH — @Memorias_Futbol (@Memorias_Futbol) October 26, 2025

Con el clásico a la vuelta de la esquina, la pregunta quedó planteada entre los hinchas: ¿habrá una nueva imagen para la historia? Yamal tendrá la oportunidad de escribir su propio capítulo frente al Real Madrid, aunque la icónica postal de Messi seguirá siendo una referencia inevitable cada vez que un jugador azulgrana levante su camiseta ante el eterno rival.

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