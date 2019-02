Barcelona vs. Real Madrid: sin Lionel Messi, este es el once del cuadro catalán | FOTOS

Barcelona vs. Real Madrid se miden hoy a las 3:00 p.m. (21:00 hora España EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO vía DirecTV) por la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Ernesto Valverde tiene claro el once que mandará esta tarde en el Camp Nou.

El cuadro blaugrana quiere llevarse el clásico a toda costa y Valverde mandará a su mejor equipo. La mejor noticia para el Barcelona es la presencia de Lionel Messi. El argentino superó una molestia en el muslo; sin embargo, no estará desde el inicio. Su reemplazo será Malcom.

Otro de los confirmados en el once de Barcelona es Luis Suárez. El ‘Pistolero’ tendrá un duelo aparte con Sergio Ramos y, también, con Karim Benzema.

La única duda en el once de Valverde pasa en quién debería ser lateral derecho. Semedo y Sergi Roberto son las opciones que maneja el técnico del cuadro catalán. En los próximos minutos deberá tomar una decisión.



