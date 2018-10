El Barcelona vs. Real Madrid será el partido que nadie querrá perderse este fin de semana. El clásico de España paralizará al mundo durante un poco más de 90 minutos y el Camp Nou será el escenario de esta contienda que no contará con Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.

Ambos equipos llegan con distintos presentes. Mientras Barcelona es líder de la Liga Santander, Real Madrid se ubica en el séptimo puesto. Este clásico podría marcar el adiós de Julen Lopetegui o el renacer de los madridistas.

El duelo entre Barcelona y Real Madrid está pactado para este domingo 28 de octubre a las 10:15 a.m. (horario peruano) y será trasmitido en exclusiva por la señal de DirecTV Sports.

Barcelona llega al clásico tras vencer 2-0 al Inter por la Champions League. Sin embargo, el conjunto culé no contará con Lionel Messi por lesión. Por su parte, Real Madrid ganó con sufrimiento al Viktoria por 2-1.



Barcelona vs. Real Madrid: horarios en el mundo

Perú - 10:15 a.m.

Argentina - 12:15 p.m.

Colombia - 10:15 a.m.

México - 10:15 a.m.

​Chile - 12:15 p.m.

España - 17:15 p.m.

Brasil - 12:15 p.m.

Ecuador - 10:15 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 11:15 a.m.