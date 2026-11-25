Barcelona vs Sabah FC EN VIVO: minuto a minuto del partido por la Champions League
Para España, el partido de Barcelona vs Sabah FC será transmitido a través de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones por cable y streaming.
Por su parte, Sabah FC buscará dar el golpe de la jornada y lograr su segunda victoria en esta edición. ¿Qué canales pasan el partido de Barcelona vs Sabah FC HOY por TV ONLINE? ESPN, Disney+ Premium, TNT Sports, Max, Movistar Liga de Campeones y Paramount+ transmiten el partido de Barcelona vs Sabah FC por televisión abierta, cable y streaming.
El cuadro azulgrana llega como favorito a este partido y necesita sumar los tres puntos para mantenerse entre los ocho primeros clasificados a octavos de final. El Barza contará con Lamine Yamal y Raphinha en ataque, buscando darle una alegría a sus hinchas en capo visitante.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a minuto a minuto del partido entre Barcelona y Sabah FC por la fecha 5 de la Champions League.
El partido de Barcelona vs Sabah FC será televisado por ESPN y Disney+ Premium para Perú y Sudamérica. Por otro lado, en México también podrás ver el partido a través de FOX One y FOX+.