Barcelona vs. Sevilla memes | Barcelona vs. Sevilla juegan por la fecha 30 de LaLiga Santander desde el Ramón Sánchez Pizjuán, casa del Sevilla. Los blaugranas buscan estirar su ventaja en lo más alto del certamen doméstico. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar LaLiga y mitele PLUS desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Con Lionel Messi como gran protagonista, observa los mejores memes en la previa a este gran partido.

El FC Barcelona buscará dar otro paso más hacia el título liguero, cuando visite al siempre complicado Sevilla, en lo que supone ser el choque más atractivo de la fecha. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Barcelona vs. Sevilla: probables alineaciones

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Gudelj o Jordán, Óliver Torres; Ocampos, De Jong, Munir.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suárez.

Barcelona enfrenta al Sevilla por LaLiga

Barcelona vs. Sevilla: horarios

México - 3:00 p.m.

Perú - 3:00 p.m.

Ecuador - 4:00 p.m.

Colombia - 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Chile - 4:00 p.m.

Paraguay - 4:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

España - 10:00 p.m.

Messi anotó del penal el segundo tanto del Barcelona. (Video: bein Sports)

Neymar pierde demanda con el Barcelona por prima de contratación

Una corte española falló el viernes a favor del club Barcelona en una disputa con Neymar sobre una prima de contratación pagado parcialmente al delantero brasileño antes que partiera al Paris Saint-Germain.

La corte rechazó la demanda de Neymar que alegaba que el Barsa le debe 43 millones de euros (48 millones de dólares) como parte de una prima de contratación que el jugador nunca recibió.

La corte determinó que será Neymar quien deberá devolver al Barcelona 6,7 millones de euros (7,5 millones de dólares), correspondientes a la parte de la prima que le había sido pagada previo a su salida rumbo al conjunto francés.

Neymar jugó durante cuatro temporadas en el FC Barcelona. (Foto: AFP)

