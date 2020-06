Barcelona vs. Sevilla alineaciones | Barcelona vs. Sevilla juegan por la fecha 30 de LaLiga Santander desde el Ramón Sánchez Pizjuán, casa del Sevilla. Los blaugranas buscan estirar su ventaja en lo más alto del certamen doméstico. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar LaLiga y mitele PLUS desde las 3:00 p.m. (hora peruana). Con Lionel Messi en el ataque, conoce las probables alineaciones del Barcelona vs. Sevilla.

El FC Barcelona buscará dar otro paso más hacia el título liguero, cuando visite al siempre complicado Sevilla, en lo que supone ser el choque más atractivo de la fecha. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Barcelona vs. Sevilla: probables alineaciones

Sevilla: Vaclík; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilón; Fernando, Gudelj o Jordán, Óliver Torres; Ocampos, De Jong, Munir.

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Rakitic, Vidal; Messi, Griezmann, Luis Suárez.

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO: juegan por la fecha 30 de LaLiga

Barcelona vs. Sevilla: horarios

Zinedine Zidane afirmó que no piensa que Barcelona tenga un traspié frente al Sevilla

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, celebró el regreso con gol de Marco Asensio tras once meses de baja por lesión, la brillantez del doblete de Karim Benzema para derrotar al Valencia y aunque aseguró que verá el duelo del Barcelona ante el Sevilla, dijo que no piensa en que “vaya a pinchar”.

“Nosotros dependemos de lo que vamos a hacer nosotros. Conocemos la situación y voy a ver el Sevilla-Barcelona pero no pienso en que vaya a pinchar. lo importante es seguir con lo que estamos haciendo. Me acuerdo de la única Liga que he ganado como entrenador y fue en el último partido en Málaga”, afirmó augurando un pulso por el título hasta el final de la competición.

Zinedine Zidane se convirtió en el tercer entrenador en la historia del Real Madrid en dirigir 200 partidos.

