Barcelona vs. Sevilla EN VIVO | se miden este miércoles 3 de marzo en el partido de vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Los culés serán locales en el Camp Nou y el encuentro está pactado para las 15:00 horas de Perú. La transmisión está a cargo de DirecTV Sports para Latinoamérica y DAZN para España. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo a través de la web de El Comercio.

Barcelona vs. Sevilla: horarios

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Bolivia, Venezuela: 16:00 horas

Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 17:00 horas

España: 21:00 horas

Barcelona vs. Sevilla: canales

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: GUIGO, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

Japón: DAZN

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

España: DAZN, Cuatro

Reino Unido: Premier Sports 1, Premier Player HD

Estados Unidos: ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Barcelona vs. Sevilla: así llegan

Sevilla parte con una ventaja al ganar 2-0 en la ida con goles de Jules Koundé e Iván Rakitic.

Barcelona irá por la hazaña de remontar el marcador y conseguir su pase a la final de la Copa del Rey.

irá por la hazaña de remontar el marcador y conseguir su pase a la final de la El que clasifique a la final se medirá con el ganador de la llave entre Levante y Athletic de Bilbao.

El último fin de semana Barcelona y Sevilla se enfrentaron por la fecha 25 de LaLiga Santander y los culés se quedaron con el triunfo por 2-0 con gran actuación de Lionel Messi.

