Barcelona vs. Sevilla: jugador genera polémica por irse a discoteca tras 5-0 

El centrocampista francés Steven N'zonzi reconoció este domingo que cometió "un error" por su salida nocturna del sábado en Madrid, tras el 5-0 encajado por Sevilla ante Barcelona en la final de la Copa del Rey, y pidió "disculpas a la afición".

"He cometido un error. He salido después del partido y es difícil para todos, no estábamos contentos y para los jugadores también es difícil", dijo el francés en declaraciones que facilitadas por el club sevillano.

N'zonzi explicó que vive solo en Sevilla y que lo que hace siempre es ir a los entrenamientos y después volver a su casa, pero que el sábado estaba su "familia en Madrid" y por eso salió.

Estas reacciones llegan en medio de un malestar en la afición sevillista tras la pobre imagen ofrecida ante el Barcelona, lo que motivó este domingo algunos incidentes, como el del central argentino Nico Pareja, quien se encaró con un seguidor en la estación de Atocha de Madrid en el regreso a Sevilla.

Steven N'zonzi fue ampayado en una discoteca horas después de que su equipo, Sevilla, fuera goleado por Barcelona en la final de la Copa del Rey. (Foto: captura de video)

Ya una vez la expedición sevillista en la estación de Santa Justa, algunos hinchas también reprocharon a los jugadores cuando subían al autobús lo que hicieron el sábado en el Wanda Metropolitano.

Pocos se salvaron de las críticas, entre ellos el futbolista formado en la cantera Jesús Navas, uno de los que estuvo más entonados en el partido ante el Barcelona y que ya en la noche del sábado pidió perdón a la afición por lo sucedido.