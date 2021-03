Ronald Koeman tocó diversos temas en la conferencia de prensa en la víspera del Barcelona vs. Sevilla por la Copa del Rey. Durante la conversación, el técnico se refirió a su futuro en el banquillo del club a solo unos días de las elecciones que determinarán quién será el próximo presidente de la institución catalana.

El estratega holandés, quien arribó en el inicio de la presente campaña, manifestó que tiene grandes deseos de continuar en el cargo, independientemente del resultado en las elecciones. Incluso, si los candidatos al sillón blaugrana plantean el arribo de técnicos como Xavi Hernández o Mikel Arteta.

“Mi motivación es la misma desde el primer día. Sabía que llegar como entrenador en el Barcelona con el COVID-19 es complicado, y más complicado con cosas que han pasado. En un club tienes momentos complicados, pero también de orgullo. Yo quiero estar aquí y es mi trabajo. El trabajo del nuevo presidente es marcar su camino. Mañana hay un partido importante”, expresó Koeman.

En la misma línea, el técnico de los culés descartó haber tenido contacto directo con alguno de los posibles mandatarios de la entidad española. “Yo no he hablado con nadie. Hay que esperar quien viene de presidente y su plan. Si yo no veo futuro para mí vamos a tener problemas, porque tengo un año más de contrato”, sentenció.

En el cierre, Koeman restó importancia a la vinculación de Xavi Hernández con el banco de Barcelona. “No me preocupa. Tengo contrato. Cuando sepamos quien va a ser el presidente me tiene que enseñar su camino. Esto es para la próxima semana. Sabemos que hay debates y han salido nombres. Esto no me preocupa ni mucho menos”, cerró el holandés de 57 años.