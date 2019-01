Barcelona vs. Sevilla EN VIVO y EN DIRECTO: con Messi por la Copa del Rey 2019 | Vía DirecTV Sports

Barcelona vs. Sevilla EN VIVO: se enfrentarán hoy desde las 3:30 p.m. (hora de Perú / 21:30 de España) en el partido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey 2019. El juego se desarrollará en el Camp Nou y será transmitido por la señal de DirectTV Sports. Se espera que Lionel Messi sea titular en busca de la remontada culé, que está abajo en la serie por 2-0.

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, no se guardará nada para recibir en casa al Sevilla. El 'Txingurri' incluyó a todos los jugadores titulares en la convocatoria para afrontar el encuentro de esta tarde.

Lionel Messi, ausente en el duelo de ida jugado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, está entre los nominados por el estratega. Los azulgranas tienen la difícil misión de remontar el 2-0, resultado final de los primeros 90'.

Barcelona vs. Sevilla: horarios del partido en el mundo

México 2:30 p.m.

Perú 3:30 p.m.

Ecuador 3:30 p.m.

Colombia 3:30 p.m.

Bolivia 4:30 p.m.

Argentina 5:30 p.m.

Chile 5:30 p.m.

Uruguay 5:30 p.m.

Paraguay 5:30 p.m.

España 9:30 p.m.

"El fútbol está hecho a lo largo del tiempo de grandes momentos y de grandes partidos, mañana (hoy) queremos brindar un gran partido. Nos encantaría remontar. Hay cosas que los aficionados recordarán con el tiempo y nos gustaría que fuera esto", manifestó Valverde en la previa.

El DT de los catalanes tiene algunas dudas para conformar el once que irá por la hazaña frente a los andaluces. Coutinho y Malcom, ambos jugadores brasileños, buscarán un espacio en la ofensiva local.

Mientras que Arthur Melo tiene grandes opciones de iniciar contra el Sevilla. No obstante, Valverde también tiene en ese mismo puesto a Arturo Vidal, quien está elevando cada vez el rendimiento en el campo.

El estratega de los culés, por otro lado, ha resaltado las virtudes del conjunto rival en materia ofensiva. "Sevilla tiene mucho gol, muchos jugadores capaces de acertar en las ocasiones", señaló.

El cuadro del Nervión podría iniciar en el Camp Nou con dos de sus goleadores: Ben Yedder y André Silva. El delantero francés anotó un de los dos tantos en la victoria conseguida en casa.

Pablo Machín, técnico de Sevilla, no podrá contar hasta con ocho jugadores. Pero, Munir El Haddadi, ex atacante de Barcelona, lamenta su ausencia por causa de una lesión. "Me habría gustado jugar en la que fue mi casa", dijo sobre la frustrada visita al Camp Nou.

Barcelona vs. Sevilla: posibles alineaciones

Barcelona: Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arthur, Rakitic; Messi, Suárez y Coutinho o Malcom.



Sevilla: Juan Soriano; Carriço, Kjaer, Sergi Gómez; Promes, Sarabia, Banega, Roque Mesa, Wober o Arana; Ben Yedder y André Silva.