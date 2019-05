Barcelona vs. Valencia: Boateng le diría adiós al cuadro culé sin pena ni gloria tras lesión a la rodilla

La final de la Copa del Rey a protagonizarse entre el Barcelona y Valencia contará con algunas ausencias. El conjunto culé no contará con su principal delantero Luis Suárez por una operación, con Ousmané Dembélé y Coutinho es aun duda en el cuadro de Ernesto Valverde.

A las mencionadas ausencias se sumó la de Kevin Prince Boateng, quien se perfilaba como el reemplazante del atacante uruguayo; sin embargo, una nueva lesión lo dejó fuera de la convocatoria.

►Manchester City blindaría a Pep Guardiola con esta millonaria cifra por los próximos cinco años



El ex AC Milan llegó a préstamo del Sassuolo en enero del presente año y a partir de ello, no ha podido anotar y no no haber nuevas noticias, se despedirá del Barcelona sin mayor éxito.

Cabe mencionar que Kevin Prince Boateng vivió sus mejores temporadas durante el 2010 y 2015, cuando defendió los colores del AC Milan y el Schalke 04.