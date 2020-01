Fútbol mundial







[EN VIVO] Barcelona vs. Valencia: Ter Stegen salvó a Piqué con este atajadón que evitó el 1-0 [VIDEO] En el Barcelona vs. Valencia, por la fecha 21 de la Liga española, Gerard Piqué cometió una falta a Gayá, que el árbitro no dudó en cobrar como penal. Sin embargo, apareció Ter Stegen para desviar el remate del uruguayo Maxi Gómez