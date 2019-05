Barcelona vs. Valencia: Ter Stegen descartado para la final por Copa del Rey Marc Ter Stegen será una baja sensible para el Barcelona en su duelo frente al Valencia por la Copa del Rey. Además, el portero no fue incluido en la convocatoria de la selección alemana

