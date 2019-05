Barcelona vs. Valencia EN VIVO: Día, hora, canales y todo lo que debes saber de la final de la Copa del Rey

Barcelona vs. Valencia EN VIVO ONLINE: jugarán por la final de la Copa del Rey en el estadio Benito Villamarín, en Sevilla. El partido está pactado para las 21:00 horas (España), 14:00 horas (Perú) y será transmitido por DirecTV Sports. Conoce todos los detalles de este gran encuentro.



Barcelona vs. Valencia: Así llegan al trascendental encuentro

Barcelona llega a este encuentro con la necesidad de triunfar para asolapar la eliminación de la UEFA Champions League frente al Liverpool. Los tres goles de ventaja no fueron suficientes para clasificar a la final de Madrid frente a un cuadro inglés que supo maniatar al catalán en base a juego directo.

Ernesto Valverde se encuentra en el ojo de la tormenta ya que no mostró reacción desde el banquillo en la Champions League y es señalado como el principal responsable de la debacle. Lo mismo ocurrió la temporada anterior frente a la Roma.

Pese a haber ganado LaLiga, el Barcelona deberá ganar la Copa del Rey para mantener a su hinchada contenta, ya que se han manifestado en redes sociales. El hashtag #ValverdeOut se convirtió en tendencia durante semanas.

Liverpool eliminó al Barcelona en la Champions League. | Foto/Video: AFP/Youtube

Por su parte, Valencia buscará cerrar de la mejor manera una temporada que en el balance ha sido catalogada como positiva. Culminaron en cuarto lugar, clasificaron a la siguiente Champions y buscarán coronarla con un título.

Como se recuerda, Valencia llegó a la semifinal de la Europa League, cayendo a manos del Arsenal. No obstante, los aficionados están contentos con el equipo y esperan un título para festejarlo en Sevilla.

Arsenal eliminó al Valencia en la Europa League. | Foto: AFP

Barcelona vs. Valencia: Canales de transmisión en el mundo

Albania SuperSport 2 Digitalb

Argentina DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Aruba DIRECTV Sports Caribbean

Australia Radio Barca

Austria DAZN

Bahamas DIRECTV Sports Caribbean

Barbados DIRECTV Sports Caribbean

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia Tigo Sports Bolivia

Bulgaria bTV Action, Voyo Sport

Canadá Radio Barca

Chile DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

China PPTV Sport China

Colombia DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Costa Rica Sky HD

Curacao DIRECTV Sports Caribbean

Chipre PrimeTel

Dinamarca 6'eren

República Dominicana Sky HD

Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador Sky HD

Finlandia Elisa

Francia Canal+ Sport

Alemania DAZN

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Internacional Radio Barca

Italia DAZN

Japón DAZN

Luxemburgo Eleven Sports 1 Belgium

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Perú DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Polonia Eleven Sports 1 Poland

Portugal Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico DIRECTV Sports Puerto Rico

Rusia Матч! Футбол 1

España TVE La 1

Suecia Eurosport Player Sweden, Kanal 9 Sweden

Suiza DAZN, Canal+ Sport

Taiwan Eleven Sports 1 Taiwan

Trinidad y Tobago DIRECTV Sports Caribbean

Estados Unidos Radio Barca, ESPN Deportes+, ESPN Deportes

Uruguay DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Barcelona vs. Valencia: Horarios en el mundo

Los Ángeles - 12:00 pm.

Estados Unidos - 12:00 pm.

El Salvador - 13:00 pm.

Guatemala - 13:00 pm.

Honduras - 13:00 pm.

Costa Rica - 13:00 pm.

Nicaragua - 13:00 pm.

Ciudad de México - 14:00 pm.

Bogotá - 14:00 pm.

Lima - 14:00 pm.

México - 14:00 pm.

Panamá - 14:00 pm.

Perú - 14:00 pm.

Colombia - 14:00 pm.

Ecuador - 14:00 pm.

Paraguay - 15:00 pm.

Puerto Rico - 15:00 pm.

Venezuela - 15:00 pm.

Bolivia - 15:00 pm.

Cuba - 15:00 pm.

Canadá - 15:00 pm.

Chile - 15:00 pm.

Nueva York - 15:00 pm.

Santiago - 15:00 pm.

Caracas - 15:00 pm.

República Dominicana - 15:00 pm.

Uruguay - 16:00 pm.

Brasil - 16:00 pm.

Argentina - 16:00 pm.

Río de Janeiro - 16:00 pm.

Buenos Aires - 16:00 pm.

Londes - 20:00 pm.

Rabat - 20:00 pm.

Kinshasa - 20:00 pm.

Barcelona - 21:00 pm.

Ciudad del Cabo - 21:00 pm.

Estambul - 22:00 pm.

Doha - 22:00 pm.

Nairobi - 22:00 pm.

Nueva Delhi - 00:30 am. (sábado 26 de mayo)

Jakarta - 2:00 am. (sábado 26 de mayo)

Pekín - 3:00 am. (sábado 26 de mayo)

Tokio - 4:00 am. (sábado 26 de mayo)

Sydney - 5:00 am. (sábado 26 de mayo)

Barcelona vs. Valencia: últimos cinco enfrentamientos entre ambos

02.02.19 La Liga | Barcelona 2-2 Valencia

07.10.18 La Liga | Valencia 1-1 Barcelona

14.04.18 La Liga | Barcelona 2-1 Valencia

08.02.18 Copa del Rey | Valencia 0-2 Barcelona

01.02.18 Copa del Rey | Barcelona 1-0 Valencia