Barcelona vs. Villareal: Arturo Vidal fue amonestado y se perderá el choque clave ante Atlético de Madrid El volante chileno fue amonestado en el Barcelona vs. Villareal y no podrá estar en el partido clave contra Atlético de Madrid este fin de semana.

Arturo Vidal se perderá el choque contra Atlético de Madrid. (Foto: AFP)