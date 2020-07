Barcelona vs. Villarreal EN VIVO y EN DIRECTO chocan por la jornada 34 e Liga Santander en el estadio La Cerámica. Los dirigidos por Quique Setién aún no pierden la esperanza de pelear el título, pero para lograrlo, no deben dejar ir ningún otro punto. Sigue el MINUTO A MINUTO y conoce cómo, dónde y cuándo ver el encuentro.

Los últimos empates azulgranas ante Celta y Atlético de Madrid han hecho que el líder Real Madrid se ponga con cuatro puntos más y haya dado un paso de gigante hacia el título.

Por si no bastara con los resultados decepcionantes, el jueves la emisora de radio Cadena Ser afirmaba que el astro argentino Lionel Messi estaría considerando abandonar el club al término de su contrato en 2021.

Barcelona vs. Villarreal: horarios y canales

Perú 3:00 p.m. / DirecTV Sports

México 3:00 p.m. / Sky HD

Colombia 3:00 p.m. / DirecTV Sports

Ecuador 3:00 p.m. / DirecTV Sports

Bolivia 4:00 p.m. / DirecTV Sports

Chile 4:00 p.m. / DirecTV Sports

Paraguay 4:00 p.m. / DirecTV Sports

Venezuela 4:00 p.m. / DirecTV Sports

Argentina 5:00 p.m. / DirecTV Sports

Uruguay 5:00 p.m. / DirecTV sports

España 10:00 p.m. / Movistar LaLiga y Mitele Plus

Barcelona vs. Villarreal: La previa

“Ahora mismo Messi paraliza la renovación con el Barça que había empezado, iba por buen camino, con sintonía entre ambas partes pero tras los últimos acontecimientos Messi reconsidera todo, para las negociaciones para renovar su contrato”, sostuvo el programa deportivo “El Larguero”.

“La idea que tiene ahora el argentino es acabar estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse, esto es lo que ahora mismo está en la cabeza de Leo Messi, abandonar el Fútbol Club Barcelona”, añadieron desde ese programa.

La explicación para entender el movimiento de Lionel Messi y su renovación con el Barcelona. (Foto: AFP)

El rival del domingo no es el más sencillo para los hombres de Quique Setién, ya que será el Villarreal, quinto clasificado y que está en plena persecución por los puestos de Liga de Campeones.

El ‘Submarino Amarillo’ está a tres puntos del último equipo dentro de la ‘zona Champions’, el Sevilla (4º), que recibe el lunes al Eibar (16º).

El Barcelona jugará además sabiendo el resultado del Real Madrid, que saltará al césped unas horas antes ese domingo ante el Athletic, en uno de los partidos más complicados que le quedan al equipo blanco este curso.

El técnico Zinedine Zidane ya dijo el jueves, tras ganar al Getafe (1-0), que su equipo se tomará los últimos partidos ligueros como si fueran “finales”.

Una victoria ‘merengue’ en Bilbao dejaría al Barcelona con una presión todavía mayor, totalmente contra las cuerdas.

Barcelona vs. Villarreal: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Lenglet, Piqué, Roberto; Riqui, Rakitic, Vidal; Griezmann, Luis Suárez y Messi.

Villarreal: Asenjo; Moreno, Pau Torres, Albiol, Mario; Cazorla, Anguissa, Iborra, Chukwueze; Alcácer y Moreno.

