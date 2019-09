Barcelona vs. Villarreal: horarios y canales de TV para seguir EN DIRECTO el duelo por LaLiga Santander

Barcelona vs. Villarreal promete ser un duelo apasionante, pues ambas escuadras necesitan con urgencia la victoria. Catalanes y valencianos chocarán en el Camp Nou por la fecha 6 de LaLiga Santander, este martes 24 de spetiembre desde las 14: 00 horas. La transmisión en España estará a cargo de Movistar LaLiga, Movistar Partidazo, Movistar+ y Mitele Plus; mientras que en el resto de Latinoamérica se verá por la señal de ESPN 2. Además, podrás seguir EN VIVO y ONLINE a través de la app ESPN Play.

El Comercio te brindará el minuto a minuto del Barcelona vs. Villarreal desde su página web. Además, te dará todos los detalles de LaLiga Santander con estadísticas, tablas de posiciones, goles, videos, resúmenes del partido, horarios y canales de TV, y cómo seguir el partido de fútbol en vivo y en directo.

En los últimos 16 enfrentamientos entre ambos conjuntos hubo quince triunfos del Barcelona y solo uno del Granada, que fue hace cinco temporadas. (Foto: AFP)

Barcelona tiene que empezar a corregir el pésimo inicio de temporada que ha demostrado hasta el momento. Los números del equipo de Ernesto Valverde son para el olvido, pues con la calidad de jugadores que tiene en su plantel debería estar peleando el liderazgo del torneo tras las cinco fechas transcurridas: solo 2 victorias y 9 goles recibidos en contra, lo colocan como el tercer equipo en LaLiga Santander con mayor cantidad de goles encajados.

Todo un desafío se ha presentado para Barcelona cada vez que sale de Camp Nou, pues sus únicas victorias han sido en su campo por el mismo resultado (5-2 a Real Betis y Valencia), sin embargo el detonante para que los cuestionamientos sobre Ernesto Valverde inicien ha sido la última derrota ante Granada. Partido en el que los 'culés' mostraron muy pocas ideas en ataque, a pesar de que tuvieron en algún momento a Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezman juntos.

Al parecer Erneso Valverde aún no puede plasmar su idea de fútbol para esta temporada en el cuadro catalán, pues más allá de las lesiones de algunos jugadores, no ha podido repetir el mismo esquema táctico, el mismo once y ni siquiera la misma defensa. Para este duelo no podrá contar con el lateral izquierdo Jordi Alba, ni los franceses Ousmane Dembélé y Samuel Umtiti. Sin embargo, se especual que Lionel Messi pueda aparecer en el once titular por primera vez en la temporada.

Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Foto: AFP)

La situación que atraviesa Villarreal también es delicada. El equipo de Castellón está ubicado en la tabla en el puesto 7, uno por encima de Barcelona, pero en su fútbol ha mostrado mejorías en las últimas tres fechas disputadas. Los dirigidos por Javi Calleja llegan con dos triunfos consecutivos, tanto de visita como local, y sobre todo no recibieron ni un gol en contra en estos dos cotejos disputados.



Han recuperado, futbolísticamente, a uno de los jugadores más técnicos de los últimos tiempos del fútbol español: el asturiano Santi Cazorla, quien también es un emblema e ídolo para la afición del 'Submarino Amarillo', pues formó parte de aquel equipo que dirigido por Mauricio Pellegrini deleitó buen fútbol en España y Europa, llegando a semifinales de Champions League en la temporada 2005-2006.

Probables alineaciones del Barcelona vs. Villarreal

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Semedo, De Jong, Vidal, Busquets, Griezmann, Messi y Suárez.



Villarreal: Asenjo, Rubén Peña, Albiol, Pau Torres, Xavi Quintanilla, Zambo Anguissa, Iborra, Gerard Moreno, Moi Gómez, Santi Cazorla y Carlos Bacca.

¿Dónde se jugará el duelo Barcelona - Villarreal?

El estadio Camp Nou será el escenario del partido entre Barcelona y Villarreal por la sexta fecha de LaLiga Santander. El campo catalán tiene la capacidad de albergar a 99 354 espectadores.

Barcelona - Villarreal | Horarios del partido:

13:00 horas - Honduras, Puerto Rico

14:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania

