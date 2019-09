Barcelona vs. Villarreal EN VIVO ONLINE vía ESPN: juegan por la sexta jornada de la LaLiga Santander

Barcelona vs. Villarreal EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO | Sigue el partido por la fecha 6 de LaLiga Santander que se disputará este martes, desde las 2:00 de la tarde (hora peruana), en el estadio Camp Nou. La transmisión estará a cargo de ESPN.

Inmerso en un mar de dudas lejos del Camp Nou, donde esta temporada todavía no conoce la victoria, Barcelona se encomienda a la seguridad que le proporciona su fortín para sumar los tres puntos ante un Villarreal al alza y no alejarse más de las primeras posiciones de la tabla de la competición española. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Barcelona vs. Villarreal | Horarios del partido:

14:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Octavo, tras sumar siete puntos de quince posibles, el equipo azulgrana ha firmado el peor inicio en la competición doméstica desde la temporada 1994-95. El último pinchazo ante Granada en Los Cármenes (2-0) evidenció las carencias del proyecto que lidera Ernesto Valverde.

Con nueve goles recibidos, Barcelona es el equipo más goleado de la competición junto a Betis y Espanyol y sus cifras ofensivas como visitante son alarmantes: dos tantos en tres partidos, ambos en el empate contra el Osasuna en El Sadar.

En el Camp Nou, en cambio, su imagen mejora, aunque Ter Stegen todavía no ha conseguido dejar la portería a cero en las visitas del Betis y Valencia.

Más allá de las cifras, las sensaciones no son buenas. En Granada, Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez compartieron los primeros 45 minutos en la Liga y las prestaciones de su equipo no mejoraron. Solo el joven Ansu Fati se reveló ante la falta de profundidad de un equipo que naufragó en todas las líneas.

Sergi Roberto e Ivan Rakitic, que acompañaron a Frenkie de Jong en la medular, no aportaron fluidez en la circulación, mientras que Nelson Semedo y Junior Firpo, que 'salió en la foto' del primer tanto del Granada, apenas percutieron por sus respectivas bandas.

