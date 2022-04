El golazo de Pedri ante Sevilla desató la algarabía de los hinchas de Barcelona en el Camp Nou y también de Xavi Hernández. El entrenador del cuadro azulgrana se abrazó con los integrantes de su cuerpo técnico y saltó de emoción al ver el potente remate del volante.

Tras el triunfo (1-0), el estratega español llenó de elogios al mediocampista. “Es un jugador superlativo y solo tiene 19 años. No me sorprende. No tiene comparación. Todo lo que nos da es una maravilla. Yo le animo a que tire. Es un espectáculo verlo jugar”, declaró en conferencia de prensa.

“Tiene en mente el último pase, el decisivo. Pero no se da cuenta que hay que probar. Y hoy hace un golazo. Siempre quiere la pelota”, añadió el DT del club culé quien también señaló que Pedri conforma el grupo de los líderes junto a Piqué, Alba, Alves, Ter Stegen, entre otros.

Asimismo, resaltó el trabajo de todos sus dirigidos. “Soy muy positivo, creo en el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y el trabajo colectivo. Estamos muy bien. Somos solidarios, todos trabajamos, corremos. Con esta base, deben llegar los resultados”, añadió.

Con el triunfo, Barcelona se ubica en el segundo puesto (57 unidades) y se pone a 12 unidades del líder que es Real Madrid. Al respecto, Xavi Hernández señaló que intentarán luchar por el título. “Ganamos y disfrutamos. El ambiente es extraordinario. Y en LaLiga, mientras las matemáticas no digan lo contrario, seguiremos luchando. Lo vamos a intentar. Intentaremos ganar todos los partidos”, señaló.

Barcelona se medirá ante Eintracht Frankfurt por la Europa League

El club española quedó eliminado de la Champions, sin embargo, enfrenta un nuevo reto en la Europa League. Al respecto, el cuadro azulgrana deberá jugar este jueves 4 de abril el compromiso de ida por los cuartos de final ante Eintracht Frankfurt en Alemania.