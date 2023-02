Al momento de añadirle el sufijo ‘gate’ a un caso, este cobra relevancia. No es cualquier cosa. Y eso ha pasado con el Barcelona en estos últimos días. La Cadena SER de España destapó que la Fiscalía de Barcelona investiga el caso de unos pagos por más de 1.4 millones de euros de la institución azulgrana a la empresa de José María Enríquez Negueira -quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA)- entre el 2016 y 2018, a cambio de recibir informes sobre cada uno de los árbitros que le tocaba en su partido liguero. Luego se supo que el cuadro culé recibía este servició por lo menos desde el 2001. Este caso ha sido nominado como ‘Barcagate’.

Según explicó el mismo presidente del Barza Joan Laporta, estos pagos se hacían a la empresa DASNIL 94 SL de propiedad del hijo de Enríquez, pero que ellos no sabían que existía esa relación, ya que los servicios incluían charlas con La Masía y coaching con los jóvenes del club.

Comunicado del FC Barcelona sobre la información emitida hoy en el programa 'Què t'hi jugues' de Ser Catalunya



Lo que la Fiscalía investiga es si los pagos corresponden al servicio realizado u obedecen a otros motivos. Se investiga si hubo corrupción de árbitros o delitos de administración por algunos ingresos que la compañía no declaró. Y ahí es donde se involucra a la parte deportiva. En España ya muchos comparaban el caso con lo que alguna vez vivió la Juventus en la Serie A, cuando en 2006 se denunció sobornos a réferis para favorecerlos en sus encuentros, sin embargo, el Barcelona no buscó beneficios en los partidos, buscó información para conocer a quienes los arbitraban.

“El Barza no ha hecho ninguna acción que no pueda ser considerada como normal. No ha hecho ninguna ilegalidad”, asegura Joan Gaspart, presidente del Barza entre 2000 y 2003. “En mi época de presidente jamás he tenido contacto que tenga que ver con los árbitros” , agregó.

Desde LaLiga, organizadora del campeonato de fútbol, aseguraron que hoy el Barza no corre el riesgo de perder lo que ganó en los citados años ya que para la justicia deportiva ya prescribieron. “Lo hemos estudiado y no es posible que haya sanciones disciplinarias deportivas porque desde el 2018 al 2023 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde producido los hechos”, aseguró Javier Tebas, máximo directivo de LaLiga. Por ahora, es la Fiscalía la que investiga el caso y de llegar a determinar que existió corrupción de árbitros, la Liga tomará cartas en el asunto.

Portada del diario Marca tras el escándalo del Barcelona.

‘Barcagate’: los penales a favor y en contra en comparación al Real Madrid

La investigación ha sacudido al fútbol español y al mundo entero. Las tapas de los diarios más importantes resaltan lo ocurrido con el Barcelona, y los programas empiezan a hacer sus propias investigaciones sobre si el elenco culé fue o no “favorecido” en ese lapso que investiga la Fiscalía española.

Durante esos dos años (2016-18), al cuadro azulgrana le cobraron 33 penales a favor, el número más alto de la primera división española. Y solo tres fueron en contra. De hecho, los culés pasaron dos años sin que se les pite una pena máxima. Todo arrancó el 14 de febrero de 2016 en una goleada ante el Celta por 6-1 en el Campo Nou, y acabó el 18 de marzo de 2018 cuando el árbitro Matheu Lahoz cobró una polémica mano de Digne en el 1-1 ante Las Palmas.

Fueron en total 76 partidos los que estuvo el Barza sin que se le cobre un solo penal en contra. Es decir, dos temporadas ligueras. En ese tiempo, el diario Marca de Madrid realizó un informe en el que reveló lo siguiente: “desde entonces se han señalado 224 penaltis en Primera División, ninguno de ellos contra el equipo blaugrana. Los equipos más penalizados en ese tiempo han sido Valencia y Celta de Vigo (18), seguidos de la Real Sociedad (16). Al Real Madrid le han señalado en ese intervalo de dos años 8 penas máximas en contra y al Atlético de Madrid, siete”.

De hecho, en la liga de 2016 el equipo catalán un récord histórico en Primera División. Le pitaron a favor 19 penaltis en una misma campaña, uno cada dos partidos. Nunca nadie tuvo tantos a favor en un solo curso.

Comparando los números, al Real Madrid le pitaron a favor 27 penales y 12 en contra , aunque en el recuerdo del hincha está la polémica final de Champions League 2015-16 en la que los ‘galácticos’ derrotaron al Atlético de Madrid. Sergio Ramos, entonces central merengue, anotó un gol -el primero del partido- en fuera de juego. Al final quedó 1-1 y en penales ganaron los blancos.

“Yo supe que Bale la había tocado en el medio, lo que facilitó que Ramos marcara el 1-0 en fuera de juego. Entonces le pregunté a mi asistente si había habido ese toque tras el saque de falta. Él estaba totalmente paralizado. No teníamos tecnología y tenía que reiniciar el partido. Finalmente recuperé la comunicación con mi asistente y me dijo que el micrófono y los cascos habían dejado de funcionar justo en ese momento. Estaba muy confundido. Fue una decisión muy difícil”, relevó años después el árbitro Mark Clattengurg.

El Barza y los penales después de 2018

En junio de 2018, Luis Rubiales entró en la Federación y renovó el Comité Técnico de Árbitros. Y su primera decisión fue sacar a Victoriano Sánchez Arminio, hasta entonces (y desde 1993) presidente, y también a Enríquez Negreira, su número dos durante esos 25 años. De acuerdo a la prensa española, justo en ese momento, el Barcelona cesó en los pagos al vicepresidente arbitral. En el club, presidido entonces por Josep María Bartomeu, alegan que es por “recortes de gastos”.

De acuerdo a una investigación del periodista español Daniel Calle, desde ese 2018, al Barza le pitaron 31 penales a favor, cifra similar a la anterior; sin embargo, lo que cambia son las faltas dentro del área en contra: 19. El número empareja un poco la cuestión a diferencia de los tres pitados entre 2016 y 2018.

De hecho, últimamente no le ha ido nada bien al Barcelona con los árbitros. Claro, en el campo internacional. En la fase de grupos de la Champions League, en un encuentro ante el Inter, el árbitro Slavko Vincic no cobró una mano clara dentro del área del neerlandés Denzel Dumfries al minuto 90. El encuentro acabó 1-0 a favor de los italianos, pero ese penal pudo cambiar el marcador y el destino de un Barza que se fue eliminado en fase de grupos y clasificó a los octavos de final de la Europa League.

¿ERA PENAL DE FRED? Todo Barcelona reclamó mano del brasileño en el área del United. El VAR no llamó y siga, siga...



Justamente el último jueves, en dicha instancia del torneo, ante el Manchester United, ocurrió algo similar. Los culés reclamaron una mano del brasileño Fred en el encuentro que acabó 2-2 en el Camp Nou y está abierto para que se defina en Old Trafford, en Manchester.

“Es un penal como una catedral, ¿cómo te vas a sentir? Ya en Milán en Champions no nos lo dieron, aquí tampoco. No sé qué hay qué hacer para que te piten un penalti por manos. Me parece increíble. Me ha dicho que cuarto que lo han chequeado”, señaló el técnico blaugrana Xavi Hernández después del encuentro.