El fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, generó numerosas muestras de solidaridad en el mundo del fútbol. Entre ellas estuvieron las de Barcelona y Real Madrid, dos de los clubes más importantes de España, que expresaron sus condolencias al astro argentino y a sus familiares tras conocerse la noticia.

Jorge Messi falleció a los 68 años en Rosario, Argentina. Durante gran parte de la carrera de Lionel Messi fue una figura fundamental para el futbolista, especialmente durante sus primeros años y en su llegada a Barcelona. Además, ejerció como su representante durante buena parte de su trayectoria profesional.

El Real Madrid se pronunció para acompañar a Lionel Messi en este difícil momento. El club, histórico rival del Barcelona y uno de los grandes protagonistas de la carrera del argentino, transmitió sus condolencias a Leo, a su familia y a sus seres queridos tras la pérdida de su padre.

Por su parte, el FC Barcelona también se sumó a las muestras de apoyo. El vínculo entre Jorge Messi y la institución catalana estuvo marcado por los años que Lionel pasó en el club, desde su llegada siendo adolescente hasta convertirse en una de las grandes figuras de su historia.

La noticia también provocó reacciones de otras instituciones del fútbol, entre ellas la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la Conmebol y Newell’s Old Boys. Todas expresaron su pesar y acompañaron a Lionel Messi y a su familia en este momento.

Jorge Messi fue una figura clave en el desarrollo de la carrera de su hijo. Desde sus primeros pasos en Rosario hasta su consolidación como campeón del mundo con Argentina, estuvo cerca de Lionel y tuvo un papel importante en las decisiones que marcaron su trayectoria.

Comunicado Oficial: fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 8, 2026