Barracas Central inauguró sistema de iluminación, pero se fue la luz en el Estadio Chiqui Tapia.

Barracas Central preparó una noche especial para inaugurar el nuevo sistema de iluminación de su estadio Claudio “Chiqui” Tapia, pero la celebración terminó teniendo un inesperado protagonista: un apagón. El inconveniente eléctrico se produjo antes del inicio del partido frente a Rosario Central y obligó a retrasar el encuentro.

LEE: ¡Con Oliver Sonne como protagonista! Burnley empató sobre la hora en debut de la Championship

El problema se registró justo cuando el club se disponía a estrenar las nuevas luces, instaladas en unas seis torres que renovaron la iluminación del recinto. Los jugadores de ambos equipos ya habían realizado parte del calentamiento cuando el sistema dejó de funcionar y el estadio quedó prácticamente a oscuras, más allá de las luces de publicidad que permanecieron encendidas.

La demora se extendió durante 35 minutos. El árbitro Pablo Dóvalo explicó durante la espera que le habían informado sobre un inconveniente en el tablero eléctrico y que esperaban solucionarlo rápidamente. Finalmente, las torres comenzaron a encenderse una por una y, según trascendió, fue necesario cambiar el generador para restablecer el suministro.

🔥😳 “NO TRATES DE ENTENDERLA, DISFRÚTALA”



Barracas Central inauguraba las luces de su cancha, las apagaron porque era parte del recibimiento y no las pudieron volver a prender ya que fallaron los tablerospic.twitter.com/To0Ti5cZFr — PaseClave (@paseclave__) August 16, 2026

Los futbolistas tuvieron que regresar al campo para realizar nuevamente algunos ejercicios de calentamiento antes de que comenzara el encuentro. La situación generó una imagen insólita: Barracas Central estrenaba oficialmente su nuevo sistema lumínico, pero el estadio que debía lucir sus nuevas luces terminó completamente a oscuras.

Y la noche terminó con otro golpe para el conjunto local. Rosario Central se impuso 1-0 gracias a un golazo de Alan Rodríguez, por lo que la inauguración del sistema de iluminación quedó marcada por el apagón y la derrota del ‘Guapo’. Durante el entretiempo, además, Claudio “Chiqui” Tapia recibió una plaqueta por la renovación del estadio que lleva su nombre.

*****