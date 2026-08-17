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Barracas Central inauguró sistema de iluminación, pero se fue la luz en el Estadio Chiqui Tapia.
Barracas Central inauguró sistema de iluminación, pero se fue la luz en el Estadio Chiqui Tapia.
Por Marco Quilca León

Barracas Central preparó una noche especial para inaugurar el nuevo sistema de iluminación de su estadio Claudio “Chiqui” Tapia, pero la celebración terminó teniendo un inesperado protagonista: un apagón. El inconveniente eléctrico se produjo antes del inicio del partido frente a Rosario Central y obligó a retrasar el encuentro.

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