El clásico turco terminó en batalla campal: la discusión que desató el enfrentamiento entre Galatasaray y Fenerbahçe. Foto: @levantgoools
El clásico turco terminó en batalla campal: la discusión que desató el enfrentamiento entre Galatasaray y Fenerbahçe. Foto: @levantgoools
Por Redacción EC

El clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe terminó en un escándalo que empañó la victoria por 2-1 del conjunto local. Tras el pitazo final, los futbolistas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal con agresiones, empujones y enfrentamientos que obligaron a intervenir a los agentes de seguridad y a la policía del estadio.

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