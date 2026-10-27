El clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe terminó en un escándalo que empañó la victoria por 2-1 del conjunto local. Tras el pitazo final, los futbolistas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal con agresiones, empujones y enfrentamientos que obligaron a intervenir a los agentes de seguridad y a la policía del estadio.

La histórica rivalidad entre los dos clubes más importantes de Turquía volvió a quedar marcada por la violencia. Lo que debía ser el cierre de un encuentro de alta tensión se convirtió en una pelea colectiva que se prolongó durante varios minutos y continuó incluso cuando los jugadores se dirigían al túnel de vestuarios.

¿Cómo comenzó la pelea entre Galatasaray y Fenerbahçe?

El enfrentamiento se desató después de que el árbitro señalara el final del partido. Una discusión entre Kerem Aktürkoglu, futbolista del Fenerbahçe, y Roland Sallai, jugador del Galatasaray, elevó la tensión hasta desencadenar los primeros forcejeos.

La situación se salió rápidamente de control y varios integrantes de ambos equipos se sumaron a la confrontación. Entre las escenas más tensas estuvo el enfrentamiento entre Bardakci y Brown, quienes llegaron a agarrarse mutuamente del cuello.

Galatasaray vs. Fenerbahçe: batalla campal, agresiones y tensión tras el clásico turco. Foto: @levantgoools

Patadas, puñetazos y la intervención de la policía

La pelea escaló con patadas, puñetazos, agarrones y empujones entre los futbolistas. Ante la gravedad de los incidentes, los agentes de seguridad del estadio y la policía tuvieron que ingresar al campo para separar a los involucrados.

Pese a la intervención de las autoridades, los enfrentamientos no terminaron de inmediato. La tensión continuó durante el desplazamiento hacia los vestuarios, mientras los jugadores eran escoltados para evitar nuevos incidentes.

https://t.co/8uk7DhQxny — Out Of Context Football (@nocontextfooty) October 27, 2026

Brown denunció agresiones tras el enfrentamiento

Después de la pelea, Brown relató su versión de los hechos y aseguró que había sido agredido durante el altercado. El futbolista también explicó que intervino para defender a Guendouzi.

“Me agarraron del pelo, fue el capitán del Galatasaray, y yo fui a defender a Guendouzi. Ellos arañan como mujeres, a eso se dedican allí”, declaró Brown después del incidente, en referencia a las agresiones que, según su versión, sufrió durante la pelea.

Escándalo en el fútbol turco: una pelea entre Galatasaray y Fenerbahçe terminó con intervención policial. Foto: @levantgoools

Galatasaray respondió con un duro mensaje en redes sociales

La polémica no terminó con la separación de los futbolistas. Tras conseguir la victoria por 2-1, el Galatasaray publicó un contundente mensaje en redes sociales en el que cuestionó la actitud de su rival y celebró el resultado.

“Sin intención de jugar al fútbol porque no pueden. Solo intentaron crear caos y los perdedores más amargados de todos los tiempos son ellos. Cada año es un show desesperado, pero que acaba siempre con el mismo resultado. Estáis destinados a perder”, escribió el club.

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