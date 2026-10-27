El clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe terminó en un escándalo que empañó la victoria por 2-1 del conjunto local. Tras el pitazo final, los futbolistas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal con agresiones, empujones y enfrentamientos que obligaron a intervenir a los agentes de seguridad y a la policía del estadio.
El clásico entre Galatasaray y Fenerbahçe terminó en un escándalo que empañó la victoria por 2-1 del conjunto local. Tras el pitazo final, los futbolistas de ambos equipos protagonizaron una batalla campal con agresiones, empujones y enfrentamientos que obligaron a intervenir a los agentes de seguridad y a la policía del estadio.
La histórica rivalidad entre los dos clubes más importantes de Turquía volvió a quedar marcada por la violencia. Lo que debía ser el cierre de un encuentro de alta tensión se convirtió en una pelea colectiva que se prolongó durante varios minutos y continuó incluso cuando los jugadores se dirigían al túnel de vestuarios.
¿Cómo comenzó la pelea entre Galatasaray y Fenerbahçe?
El enfrentamiento se desató después de que el árbitro señalara el final del partido. Una discusión entre Kerem Aktürkoglu, futbolista del Fenerbahçe, y Roland Sallai, jugador del Galatasaray, elevó la tensión hasta desencadenar los primeros forcejeos.
La situación se salió rápidamente de control y varios integrantes de ambos equipos se sumaron a la confrontación. Entre las escenas más tensas estuvo el enfrentamiento entre Bardakci y Brown, quienes llegaron a agarrarse mutuamente del cuello.
Patadas, puñetazos y la intervención de la policía
La pelea escaló con patadas, puñetazos, agarrones y empujones entre los futbolistas. Ante la gravedad de los incidentes, los agentes de seguridad del estadio y la policía tuvieron que ingresar al campo para separar a los involucrados.
Pese a la intervención de las autoridades, los enfrentamientos no terminaron de inmediato. La tensión continuó durante el desplazamiento hacia los vestuarios, mientras los jugadores eran escoltados para evitar nuevos incidentes.
https://t.co/8uk7DhQxny— Out Of Context Football (@nocontextfooty) October 27, 2026
Brown denunció agresiones tras el enfrentamiento
Después de la pelea, Brown relató su versión de los hechos y aseguró que había sido agredido durante el altercado. El futbolista también explicó que intervino para defender a Guendouzi.
“Me agarraron del pelo, fue el capitán del Galatasaray, y yo fui a defender a Guendouzi. Ellos arañan como mujeres, a eso se dedican allí”, declaró Brown después del incidente, en referencia a las agresiones que, según su versión, sufrió durante la pelea.
Galatasaray respondió con un duro mensaje en redes sociales
La polémica no terminó con la separación de los futbolistas. Tras conseguir la victoria por 2-1, el Galatasaray publicó un contundente mensaje en redes sociales en el que cuestionó la actitud de su rival y celebró el resultado.
“Sin intención de jugar al fútbol porque no pueden. Solo intentaron crear caos y los perdedores más amargados de todos los tiempos son ellos. Cada año es un show desesperado, pero que acaba siempre con el mismo resultado. Estáis destinados a perder”, escribió el club.
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