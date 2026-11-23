El Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026 quedó envuelto en la polémica luego de un enfrentamiento entre jugadores de las selecciones de Colombia y Marruecos. El altercado ocurrió durante la jornada del domingo, después del empate 1-1 entre ambos equipos por la segunda fecha del Grupo A, y quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

Las imágenes muestran cómo un cruce entre futbolistas de ambas selecciones fue escalando hasta convertirse en una pelea colectiva dentro del terreno de juego. Varios integrantes de las dos delegaciones terminaron involucrados en el enfrentamiento, que generó momentos de tensión y numerosas reacciones entre los usuarios.

El episodio tuvo como protagonistas al seleccionado colombiano y al equipo anfitrión, en un campeonato que se desarrolla en Rabat y reúne a representativos de distintos continentes.

El enfrentamiento se produjo luego del compromiso correspondiente a la segunda jornada del Grupo A. Colombia y Marruecos igualaron 1-1 en un partido que tenía importancia para las aspiraciones de ambos seleccionados en el torneo.

Según informó el medio marroquí Yabiladi, el resultado dejó a las dos selecciones con cuatro puntos en la clasificación. Sin embargo, Marruecos conservó el primer puesto gracias a una mejor diferencia de goles.

🇲🇦🇨🇴 | Se desató una pelea y enfrentamientos físicos entre jugadores y personal de Marruecos y Colombia durante su partido en la Copa Mundial de Enanos en Marruecos, deteniendo el juego hasta que los organizadores y el personal de seguridad intervinieron para restablecer el orden. https://t.co/LToG7Tsqr1 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 23, 2026

La tensión posterior al encuentro terminó trasladando la atención del resultado deportivo al altercado entre los futbolistas, cuyas imágenes generaron cuestionamientos en las redes sociales.

Mundial de Fútbol de Talla Baja 2026 se disputa en Marruecos

El campeonato se desarrolla en Rabat y reúne a selecciones de diferentes continentes en una competencia internacional que busca dar visibilidad al fútbol de talla baja.

Sin embargo, el enfrentamiento entre Colombia y Marruecos terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de la jornada, desplazando momentáneamente la atención del desarrollo deportivo del certamen.

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