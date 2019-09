Gabriel Batistuta se sometió a una operación para terminar con los fuertes fuertes dolores que sentía. El ex jugador de la selección argentina viajó a Suiza para colocarse una prótesis en el tobillo izquierdo.

Mediante una publicación en redes sociales, el ‘Batigol’ confirmó que la intervención se realizó de manera exitosa. En la imagen, el ex atacante de la Fiorentina aparece levantando uno de los brazos, señal de victoria.

“Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación”, escribió Batistuta junto a la foto en la clínica suiza.

Batistuta luego de salir del quirófano: "La prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad". (Foto: Instagram Batistuta)

Batistuta en Instagram

El ‘Batigol’ necesitará entre dos y tres meses para caminar sin dificultades. Si todo sale como lo esperaba, el ex seleccionado argentino planearía realizar el mismo procedimiento en el tobillo derecho.

Batistuta, quien confesó que no podía desplazarse cómodamente hace un tiempo atrás, rechazó el ofrecimiento de Diego Maradona para convertirse en asistente técnico en Gimnasia y Esgrima de La Plata.

En una entrevista de hace varios años con TyC Sports, Batistuta relató un episodio que no espera repetir: "Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. No al mes, a los dos días no podía caminar. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar"



