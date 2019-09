Batistuta, Ronaldo y los otros artilleros que sufrieron constantes lesiones

Gabriel Batistuta, uno de los prolíficos '9' en la historia de la selección argentina, acaba de pasar por quirófano para someterse a una operación en donde se le implantó una prótesis en el tobillo.

Durante los últimos años, el 'Bati' aquejaba un fuerte dolor en esa zona, que le impedía caminar y realizar cualquier tipo de actividad que implicara un leve esfuerzo físico.

Gabriel Batistuta, lesionado en la Fiorentina. (Foto: AFP)

“Dejé el fútbol y de un día para otro no podía caminar más. Me oriné en la cama, teniendo el baño a tres metros, porque no me quería levantar. Eran las cuatro de la mañana y pensaba lo que me iba a doler el tobillo si me paraba. Me fui a ver al doctor Avanzi y le dije: ‘Cortáme las piernas’. Me miró y me contestó que estaba loco. Yo insistía, no podía más, vivía malhumorado”, relató Gabriel Batistuta en una entrevista a TyC Sports.

Después de varios años de tratamientos y soportar el dolor con medicinas, el legendario artillero de la Fiorentina por fin podrá vivir tranquilo y desplazarse cómodamente.

La terrible experiencia que ha atravesado Gabriel Batistuta trae a colación otros casos similares de antiguos cazadores de área que convivieron con el dolor y, finalmente, tuvieron que apartarse de los gramados por sus constantes lesiones.

---Ronaldo---

Para muchos fanáticos del fútbol, Ronaldo, el eterno '9' de Brasil, fue el mejor delantero de la historia del balompié mundial. A punta de goles y exhibiciones de ensueño, puso a sus pies a periodistas, entrenadores, directivos y empresarios.

Sin embargo, la carrera del 'Fenómeno' no alcanzó picos históricos por culpa de las constantes lesiones que pusieron en jaque su extraordinaria carrera. La más grave se dio en la temporada 1999-2000, cuando se rompió el tendón rotuliano de la rodilla derecha jugando para el Inter de Milán.

La escalofriante rotura del tendón rotuliano de Ronaldo que estremeció al mundo. (Foto: AFP)

Necesitó seis meses para regresar a las canchas y cuando lo hizo, en su primer partido contra la Lazio, volvió a sufrir una gravísima lesión en la misma zona. Sus desgarradores gritos de dolor confirmaban lo que era evidente. Y nuevamente pasó por una rehabilitación compleja.

Muchos daban su trayectoria como terminada, pero Ronaldo regresó a las canchas a pocos meses de la Copa del Mundo 2002. A pesar de estar sin fútbol y ritmo, fue el estandarte de Brasil para alcanzar el título, curiosamente el último del 'Scratch'.

Ronaldo y la lesión que marginó su trayectoria. (Video: YouTube)

Con el paso de los años, las lesiones volvieron a presentarse en la vida del ex crack brasileño. Cuando militaba en el AC Milan (2008) se rompió el tendón rotuliano de la rodilla izquierda. A eso se sumaba un problema de sobrepeso producto a una enfermedad de las tiroides.

En el 2011, a la edad de 34 años, Ronaldo decidió ponerle fin a su carrera deportiva con la camiseta del Corinthians, con la que anotó 35 goles en 65 partidos. En total registró 420 dianas en 616 duelos disputados. Un monstruo que supo vestir, además, las camisetas del Real Madrid y Barcelona.

---Radamel Falcao---

Radamel Falcao, artillero histórico de la Selección Colombia, ha vivido un calvario de lesiones desde que hizo su debut profesional. Sus dolencias, sobre todo, siempre han radicado en los ligamentos cruzados de su rodilla izquierda.

Por allá en el 2003, el 'Tigre' presentó su primera lesión de consideración a pocos días del Mundial Sub-17. En un partido de liga sufrió la rotura de los ligamentos de su tobillo derecho y tuvo que ser desconvocado.

Radamel Falcao, tendido en el campo por culpa de una lesión. (Foto: AFP)

Tres años más tarde, cuando jugaba en River Plate, la rodilla derecha de Radamel Falcao le jugó una terrible pasada, puesto que sufrió una lesión en los ligamentos y tuvo que someterse a una rigurosa rehabilitación.

Cuando parecía que se había recuperado al 100% y sin noticias de lesiones, a pocos meses de la Copa del Mundo 2014, Radamel Falcao se rompió el ligamento anterior cruzado de su pierna izquierda en un duelo con el Mónaco.

Los infortunios no frenaron las ganas y el ímpetu del goleador colombiano, quien siguió luchando hasta alcanzar su sueño de disputar un Mundial. Y así lo hizo en Rusia 2018, donde además anotó su primer gol en una cita planetaria.

---Marcelo Salas---

Marcelo Salas fue durante muchos años el goleador histórico de la selección chilena, hasta que Alexis Sánchez le quitara la posta. Aun así, muchos sureños consideran que lo realizado por el 'Matador' fue increíble y superior a lo registrado por el 'Niño Maravilla'.

No obstante, su carrera también estuvo marcada por dolencias. Pero una sobresalió por encima del resto. En la temporada 2001, cuando militaba en la Juventus, sufrió una rotura de ligamentos. A partir de entonces no fue el mismo.

Marcelo Salas, el 'Matador' histórico de Chile. (Foto: EFE)

Sí, el 'Matador' le dio vuelta a la página con pasos exitosos por River Plate y la Universidad de Chile, pero no fue el mismo goleador explosivo. A eso se le suma las constantes lesiones musculares que fue adquiriendo con el paso de los años.

En el 2008, por las secuelas de aquella intervención a la rodilla, junto a una al cartílago y otra a los meniscos, Marcelo Salas decidió ponerle punto final a su carrera y pasar a la lista de los retirados.

---Marco van Basten---

Marco van Basten, recordado delantero holandés de los 80' e inicio de los 90', tuvo que salir por la puerta de atrás debido a sus constantes lesiones.

En 1985, cuando era un futbolista consagrado a nivel europeo, Marco van Basten padeció un esguince de tobillo, que finalmente lo mandaría a sala de operaciones por un mal manejo en la rehabilitación

Meses más tarde, para su mala suerte, sufrió una rotura de clavícula que lo apartó de los campos de juego por varios meses. A partir de esas dolencias jamás fue el mismo.

Marco van Basten almorzando en un hospital, luego de que sufriera una lesión en el tobillo. (Foto: AFP)

Y para colmo de males, en 1992, un año antes de su retiro, sufrió una grave lesión en el tobillo, que terminaría marcando su final como deportista profesional.

“Después de tres años de dolor, quería llevar una vida normal. Imagínese sentir dolor cada minuto del día en alguna parte del cuerpo y eso durante tres años”, dijo en 1994 en una entrevista concedida a la FIFA.