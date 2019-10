Alegrías, tristezas, dolores, títulos y goles, muchos goles. La trayectoria de Gabriel Omar Batistuta es digna de un guión de película. Por eso, la vida personal del ex delantero fue trasladada a “El número nueve”, un documental que ya se estrenó en Roma, Italia. Y en la ceremonia, en ese repaso de los momentos más importantes recopilados por Pablo Benedetti, el santafesino se emocionó hasta las lágrimas.

Una ovación más que merecida, unas lágrimas que llegan al corazón. Batistuta y su completa emoción en Roma al estrenarse la película de su vida. Pocos saben el sacrificio que hace día a día un jugador de fútbol para triunfar... (vía /feritaboada). pic.twitter.com/6UPtfF9tOI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 24, 2019

La XIV Fiesta del Cine de Roma, organizada en el Auditorium capitalino, fue el marco de la presentación del film de Batistuta, que abarca los momentos de gloria y también los más duros, fundamentalmente los que se refieren a sus lesiones. A cada momento, todos en la sala aplaudieron al oriundo de Reconquista. Conmovido por lo que sucedía a su alrededor y acompañado por su esposa, Irina Fernández, ‘Batigol’ se mostró visiblemente emocionado. “Todos pasamos por momentos de dificultad. Yo estoy viviendo mi camino hecho de dolor y de operaciones, pero nunca perdí la esperanza”, remarcó el argentino a los medios italianos.

Recientemente, Batistuta fue operado con éxito en Basilea (Suiza) en donde le colocaron una prótesis en su tobillo izquierdo. El objetivo es eliminar los dolores que tuvieron al exfutbolista a maltraer en los años posteriores a su retiro de la actividad profesional. Es por eso que en Italia se lo pudo ver moviéndose con un par de muletas.

En #Roma se presentó película biográfica del goleador argentino Gabriel Omar Batistuta, “El número 9” cuenta su vida personal, las alegrías y los dolores que le dio el fútbol, que lo llevaron a pedir a un médico que le amputara las piernas para aliviarle el dolor pic.twitter.com/b03RX4WnjE — Alma Futbolera (@FutboleraAlma) October 23, 2019

"El número nueve" exhibe una gran cantidad de los buenos momentos que Batistuta vivió en el fútbol. Desde ya, se repasan sus comienzos en Newell's hasta su paso por River y Boca. Sus festejos en la Fiorentina -es considerado el principal ídolo del club- y las celebraciones por el título liguero conquistado con la Roma en 2001. Y, por supuesto, su conexión con la selección argentina, donde fue el máximo goleador hasta la aparición de Lionel Messi.

El rodaje de la biopic se desarrolló en distintas locaciones de la Argentina, como así también en Florencia, Italia. El documental dura cerca de 100 minutos y cuenta con testimonios de amigos y familiares. Y un detalle particular: el traumático post retiro, con las incomodidades productos de las lesiones. Aquella vez donde Batistuta deseó que le corten los pies para dejar dejar de sentir dolor.

Sobre su pasado como jugador, Batistuta afirmó: “Para mí, el fútbol nunca ha sido divertido. No es un ambiente del que me gusta formar parte. Tengo suerte, gané algunos trofeos, y todavía me recuerdan en Florencia, Roma o Milán. Es el mejor premio, significa que la gente me entendió y vio mis esfuerzos”.

(GDA: La Nación de Argentina)