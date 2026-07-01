El Bayern Múnich anunció este miércoles la incorporación del delantero marroquí Ismael Saibari, quien firmó contrato con el club alemán hasta junio de 2031 tras llegar procedente del PSV Eindhoven. Aunque la entidad bávara no reveló las cifras de la operación, diversos medios europeos señalan que el traspaso se cerró por unos 50 millones de euros (57 millones de dólares).

La llegada de Saibari se produce en pleno Mundial 2026, torneo en el que el atacante ha sido una de las figuras de Marruecos y uno de los nombres propios de la competición.

Bayern Múnich refuerza su ataque con el marroquí Ismael Saibari. Foto: Bayern Múnich

El futbolista de 25 años ha sido determinante en la destacada campaña de los Leones del Atlas. Marcó tres goles en la fase de grupos, anotando en cada uno de los encuentros disputados por la selección marroquí.

Además, tuvo un papel clave en la clasificación de Marruecos a los octavos de final al convertir uno de los penales en la tanda que eliminó a Países Bajos.

Su rendimiento en la Copa del Mundo despertó el interés de varios clubes europeos, aunque finalmente fue el Bayern Múnich quien consiguió cerrar su incorporación.

El Bayern suma una nueva pieza para un poderoso ataque

Saibari se integrará a una de las delanteras más competitivas del fútbol europeo. En el conjunto alemán compartirá vestuario con figuras como Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Jamal Musiala, Lennart Karl y Serge Gnabry.

El Bayern busca mantener su dominio en Alemania y volver a conquistar la Liga de Campeones, un trofeo que no gana desde 2020.

La pasada temporada, el equipo bávaro fue campeón de la Bundesliga y de la Copa de Alemania, además de alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones. También firmó una campaña histórica en el campeonato alemán al marcar 122 goles en 34 partidos, superando el antiguo récord de la competición.

“Quiero ganar el mayor número posible de títulos”

Tras hacerse oficial su fichaje, Saibari expresó su entusiasmo por incorporarse al gigante alemán. “Desde niño sueñas con firmar un contrato con un club como el Bayern. Todo el mundo sabe que es uno de los grandes equipos del mundo. El Bayern compite por los principales títulos cada año, como la Liga de Campeones, y yo quiero ganar el mayor número posible de títulos”.

Por su parte, el director deportivo del club, Max Eberl, destacó el rendimiento del atacante marroquí en la Copa del Mundo. “Hemos contratado a uno de los mejores jugadores de este Mundial”.

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