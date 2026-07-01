Ismael Saibari deja el PSV y firma con el Bayern Múnich por seis temporadas. Foto: Bayern Múnich
Ismael Saibari deja el PSV y firma con el Bayern Múnich por seis temporadas. Foto: Bayern Múnich
Por Redacción EC

El Bayern Múnich anunció este miércoles la incorporación del delantero marroquí Ismael Saibari, quien firmó contrato con el club alemán hasta junio de 2031 tras llegar procedente del PSV Eindhoven. Aunque la entidad bávara no reveló las cifras de la operación, diversos medios europeos señalan que el traspaso se cerró por unos 50 millones de euros (57 millones de dólares).

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