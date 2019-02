James Rodríguez se sometió a una rigurosa dieta para mejorar su estado físico

El cuerpo técnico del Bayern Múnich no se encuentra a gusto con el rendimiento y estado físico de James Rodríguez, volante colombiano que ha pasado gran parte de la temporada en la banca de suplentes.

Por ese motivo, el comando técnico conversó con el nutricionista del Bayern Múnich para que le asignara una dieta estricta a James Rodríguez, con la consigna que recupere su mejor versión y así pueda ser considerado regularmente en el once inicial.

James Rodríguez sigue cedido por Real Madrid al Bayern Munich. (Foto: EFE)

El plan nutricional de James Rodríguez, que se debe convertir en su nueva ley de vida, fue filtrado por el tabloide alemán Bild, quien subraya cada punto con mucho énfasis.

Tal y como se lee, James Rodríguez deberá consumir cinco comidas al día y siempre beber agua para mantenerse hidratado. Está prohibido, además, de comer azúcar y variar los platos señalados.

LA DIETA DE JAMES RODRIGUEZ

Hacer 5 comidas al día, no saltarse ninguna de ellas.



- El desayuno es muy importante, no debes saltártelo.



- Beber agua fuera de las comidas.



- Una taza de café o te con leche desnatada.



- Una rebanada de pan tostado con aceite oliva virgen o queso San Millán light y/o dos lonchas de jamón serrano o pavo.



- Fruta fresca.



- A media mañana y media tarde comer una pieza de fruta o yogurt desnatado.



- Procurar no alterar la composición de los menús.



- Podrás cambiar una carne por otra (salvo carne de cerdo, cordero) así como el pescado, pero no en el método de elaboración.



- Sustituir el azúcar por edulcorante para endulzar café o infusiones.



- La cantidad de aceite que se incorpore a las ensaladas o tostadas ha de ser 5 gr (cucharilla de postre)



- Un día podrás saltarte la dieta en una de las comidas.



- Un plato que no te guste lo puedes sustituir por ensalada o verduras (cocidas) o carne o pescado a la plancha.