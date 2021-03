Los futbolistas normalmente no son convocados a sus selecciones por alguna decisión técnica o por alguna lesión; sin embargo, lo que sucedió esta semana con Eric Maxim Choupo-Moting ha sorprendido al mundo del fútbol. El jugador de Bayern Munich no fue llamado a la Selección de Camerún por un grosero error al momento de enviar el correo.

Según explicó el diario alemán Bild, el atacante nunca fue notificado a concentrarse con el equipo africano, debido a que no recibió el correo que señalaba que era seleccionado. La Federación mandó el correo a su propia dirección.

No fue hasta este lunes que se dieron cuenta del error que cometieron y esto debió debido a que el entrenador del Cameún, Antonio Conceicao pensó que el jugador había ignorado la invitación.

Las palabras del técnico causaron indignación en el padre y en el agente de Chuopo-Moting, por ello, decidieron salir declarar al respecto en el canal de televisión Naja.

“La federación se puso en contacto conmigo para averiguar qué estaba pasando. Me puse en contacto con el Bayern y me confirmaron que no habían recibido la notificación. Al parecer, enviaron la invitación a la dirección de correo electrónico incorrecta y no se dieron cuenta hasta el lunes. Es una falta de profesionalismo”, dijo Camille Just Chuopo-Moting.

El atacante de Bayern Munich no podrá ser tomado en cuenta para los próximos partidos de Camerún para la clasificación de la Copa de África. Enfrentarán a Cabo Verde y a Ruanda.