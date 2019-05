Bayern Múnich: presidente 'bávaro' se pronunció sobre el futuro de James Rodríguez

Durante las celebraciones por el heptcampeonato del Bayern Múnich, el presidente Karl-Heinz Rummenigge habló sobre el futuro de James Rodríguez.

La prensa alemana abordó a la cabeza principal del Bayern Múnich para conocer su postura acerca de la continuidad de James Rodríguez. La respuesta dejó más dudas que certezas.

James Rodríguez consiguió dos Bundesliga con el Bayern Múnich. (Foto: AP)

"¿Comprar y vender a James Rodríguez? No, ese no es el estilo del Bayern Múnich. No queremos hacer ningún tráfico de seres humanos para ganar nada de esta historia", advirtió Karl-Heinz Rummenigge.

Una vez finalizada la temporada, el Bayern Múnich deberá evaluar si adquiere la ficha de James Rodríguez, la cual se encuentra tasada en 42 millones de euros.

"Nos reuniremos la próxima semana para decidir; pondremos todas las opciones encima de la mesa", enfatizó el hombre fuerte del Bayern Múnich.

Karl-Heinz Rummenigge, por otro lado, explicó que James Rodríguez "es una superestrella" que "quiere jugar continuamente"; sin embargo, esa opción -al parecer- se ha convertido inviable en la escuadra muniquesa.